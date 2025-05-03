Не тільки капуста: в Україні подешевшав популярний овоч — в чому причина і які прогнози

Прихід весни і весняних свят сприятливо позначився на цінах на продукти харчування — зокрема, на сегменті овочів: після здешевшання капусти почала знижуватись ціна на томати.

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Про це пише EastFruit.

Така ситуація обумовлена головним чином збільшенням вибірок у тепличних господарствах практично на всій території країни, а також стриманим попитом у даному сегменті. Поряд із цим, залишаються стабільними постачання томатів із зовнішнього ринку, що також чинить тиск на ціни.

Так, на сьогоднішній день місцеві тепличні комбінати пропонують до продажу помідор не дорожче 70−100 грн/кг ($ 1,68−2,40/кг), що в середньому на 18% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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За словами операторів ринку, пропозиція місцевих помідорів продовжує поступово збільшуватися, оскільки з кожним днем дедалі більше українських стаціонарних комбінатів розпочинають сезон реалізації цієї продукції.

Проте, варто наголосити, що на даний момент ціни на тепличний томат в українських господарствах у середньому на 15% вищі, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому більшість операторів ринку не виключають подальшого зниження цін у сегменті місцевого томату. За словами виробників, при збереженні поточних темпів збуту вони будуть змушені знову поступатися ціною, щоб не допустити накопичення нереалізованої продукції на складах.

В той же час у роздрібній торгівлі ціна на томати залишається досить високою, про що свідчать дані порталу Minfin.

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Ціни на томати в супермаркетах

Раніше «ФАКТИ» писали про те, які продукти харчування продовжують дорожчати навіть після великодніх свят.

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