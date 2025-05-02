Ціни зростають до 100% з початку року: які продукти в Україні продовжують дорожчати

Хоча після закінчення Великодніх свят в Україні й було зафіксовано деяке падіння цін на окремі продукти харчування, загалом ціни на них з початку року серйозно зросли. Приміром, яблука додали до ціни 106,4%, загалом же продукти подорожчали приблизно на 20%, а загальна інфляція склала 13,4%.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомляє портал agronews.ua, за даними якого зафіксовано істотне підвищення цін на хлібобулочні вироби (на 20%) і м'ясну продукцію (до 9% за квітень). Водночас деякі категорії товарів, включно з молочними продуктами, демонструють незначне зниження вартості, надаючи споживачам невеликий відпочинок в умовах загального цінового тиску.

Так, до кінця квітня 2025 року вартість одного буханця пшеничного хліба становить від 30 до 35 гривень, що на 20% вище в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Подорожчання зумовлене низкою фактів — зростання цін на енергоносії, логістичні витрати, які зросли через здорожчання пального, зрештою, коливання курсу долара, які впливають на вартість імпортних компонентів виробництва.

Експерти галузі зазначають, що тенденція до зростання цін на хлібобулочні вироби, ймовірно, продовжиться найближчими місяцями, оскільки основні чинники подорожчання зберігаються.

РЕКЛАМА

На ринку овочів спостерігається помірне, але стабільне зростання цін на більшість позицій. Вартість картоплі зросла на 2% і наразі становить близько 33 гривень за кілограм. Морква подорожчала на 1,6% - до 42,5 гривень за кілограм. Ціна на білокачанну капусту зросла на 3% і сягнула 52 гривень за кілограм. Винятком є ріпчаста цибуля, вартість якої залишається стабільною — близько 16 гривень за кілограм. Експерти пояснюють такий стан справ достатніми запасами цього овоча і стабільним імпортом.

При цьому зростання цін на овочеву продукцію пов'язане насамперед із сезонним зниженням якості овочів, що зберігалися з минулого врожаю, а також зі збільшенням витрат на зберігання. Тенденція до зростання цін на овочі триватиме до початку надходження на ринок продукції нового врожаю, приблизно до середини травня, після чого можливе поступове зниження цін на сезонні овочі.

Ситуація на ринку м'яса та м'ясних продуктів також характеризується загальним підвищенням цін. До кінця квітня 2025 року вартість свинини коливається в межах 160−180 гривень за кілограм, яловичини — 190−220 гривень, а курятини — 90−110 гривень. Загалом же загальне зростання цін на м'ясну продукцію за останній місяць становило до 9%. Цей показник є доволі суттєвим і значно перевищує середньомісячні темпи інфляції.

РЕКЛАМА

Основними причинами подорожчання м'яса є системне скорочення поголів'я худоби та птиці в Україні. Фермерські господарства та агрохолдинги зменшують обсяги виробництва через зростання собівартості.

Найбільш значне зростання цін серед усіх категорій продовольчих товарів спостерігається на ринку фруктів і зелені, і найпомітніше подорожчали яблука — їхня вартість зросла на 106,4% порівняно з минулим роком та становить близько 42,31 гривень за кілограм.

Ціни на імпортні цитрусові також демонструють значне зростання — лимони подорожчали на 35%. Суттєво зросла вартість свіжої зелені: кріп і петрушка подорожчали на 45−55% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Основними причинами такого стрімкого зростання цін на фрукти та зелень є низький врожай минулого сезону, збільшення витрат на імпорт через логістичні проблеми та девальвацію гривні, а також збільшення витрат на енергоносії для тепличних господарств, які вирощують зелень.

РЕКЛАМА

Водночас молочна продукція демонструє незначне, але помітне зниження цін. Вартість пастеризованого молока жирністю 2,5% знизилася на 1% і становить близько 40,6 гривень за літр. Кисломолочний сир (9% жирності) подешевшав на 0,4% - до 159,4 гривень за кілограм. Ціна на твердий сир (50% жирності) знизилася на 0,6% і становить близько 302,2 гривень за кілограм.

Таке зниження цін на молочну продукцію експерти пояснюють двома основними факторами: відбулося зниження закупівельних цін на сире молоко у сільгоспвиробників, та й навесні традиційно збільшується виробництво молока завдяки сезонним факторам — переходу корів на пасовищне утримання та збільшенню надоїв. Однак до літа «молочка» може знову почати дорожчати.

Тим часом, як писали «ФАКТИ», найближчим часом може трапиться невелике падіння цін на свинину і яловичину.

66

Читайте нас у Facebook