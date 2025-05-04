Астрологи обіцяли, що ретроградний Плутон і повня в Скорпіоні приведуть до успіху три знаки зодіаку. І поки ці потенційні щасливчики дивляться в небо з надією, інші вважають за краще створювати щастя своїми руками. У цьому допоможе і м'яка енергія неділі, коли у багатьох з'явиться бажання завершити старе та вдихнути нове життя у повсякденність. Так вважають автори гороскопу, опублікованого популярним сайтом.

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Овен

Підкоріться бажанню усамітнитися та відпочити від зайвої метушні. Несподівані новини від старих друзів викличуть ностальгію, проте зірки рекомендують дивитися лише вперед. День вдалий для медитації, повільних прогулянок і спілкування з природою.

Телець

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У вас з'явиться бажання навести лад як у будинку, так і у своїх думках. Імовірні розмови, які ви давно відкладали. У спілкуванні будьте чесні, але не прагнете заподіяти біль співрозмовнику. У другій половині дня ви зможете побачити новий спосіб заробітку.

Близнюки

Настав день натхнення та корисного спілкування. Ваша енергія захоплює, і люди тягнуться до вас, але не розпорошуйтесь — побережіть сили. Вечір сприятливий для читання або перегляду фільму, що надихає, після чого є велика ймовірність, що вас відвідає віщий сон.

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Рак

Раки відчують внутрішню потяг до змін — можливо, ви відчуєте, що настав час почати новий розділ. Під час душевної розмови з батьками чи старшими родичами довіряйте почуттям — вони вас не підведуть. Також приділіть увагу своєму будинку — «подаруйте» йому милу дрібничку.

Лев

Вранці вас може переслідувати легка втома і навіть втрата фокусу. Не хвилюйтеся з цього приводу — неділя створена саме для паузи та відновлення. Присвятіть день догляду за собою і постарайтеся не сперечатися з близькими — сьогодні краще слухати їх, ніж намагатись щось довести.

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Діва

Ви можете зловити себе на тому, що порівнюєте себе з іншими людьми. Замість таких непродуктивних думок згадайте свої власні сильні сторони та успіхи. Підходящий час для написання планів та ведення щоденника. Допомогти в цій творчій роботі зможуть улюблена музика та аромотерапія.

Терези

Терези відчують потребу в красі та гармонії. Виразіть своє натхнення у малюванні, музиці чи іншій творчості. Легкий флірт підніме настрій. Подумайте, чим ще ви можете порадувати себе та дійте. Головне — не розчинятися у чужих емоціях.

Скорпіон

Ви, напевно, відчуваєте, ніби щось ось-ось станеться. Так може виявлятися внутрішній процес оновлення, тому не лякайтеся, а присвятіть день самому собі. Сьогодні особливо добре зайде робота з підсвідомістю — карти, інтуїтивні практики. Не перевантажуйте себе справами — на них ви не зможете зосередитись.

Стрілець

Ви опинитеся в центрі уваги, навіть якщо не планували цього. Але й там варто більше прислухатися до слів інших — у них буде важлива підказка саме для вас. Відмінний час для короткої поїздки, під час якої фінансові ідеї чи розмови про майбутнє вийдуть на перший план.

Козеріг

Зверніть увагу на стан свого здоров'я: організм може сигналізувати про необхідність паузи у справах. Не беріть на себе чужі проблеми — ви не зобов'язані рятувати всіх. Сьогодні важливіше відновити внутрішній баланс. Навіть фінансові питання краще відкласти.

Водолій

Чудовий день для самовираження. Пишіть, малюйте, танцюйте і співайте — ваша душа просить бути почутою. Зустріч із важливою для вас людиною нагадає про цінності. Не бійтеся показати свої почуття — це лише посилить вас.

Риби

Ви можете відчувати дивну суміш радості та смутку. Дозвольте бути чутливим, щоб отримати важливе послання через випадкову фразу чи образ. Поділіться емоціями із друзями — це допоможе.

Також радимо звернути увагу на поради карт Таро, щоби провести свій недільний день максимально продуктивно.

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