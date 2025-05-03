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Клуб споживачів

Обов’язково зробіть так, і полуниці буде дуже багато: фермерка Таня поділилась своїми секретами

18:59 3 травня 2025
Полуниця на грядці. Фото — скріншот відео

Полуниця, як відомо, не пробачає помилок, тому всі дачники та фермери намагаються їх швидко усувати. А також дослухаються до слушних порад від своїх колег.

Є свої «секрети» і у Тетяни, ведучої Youtube-каналу «В гостях у Тані».

В одному з недавніх випусків вона показала, як підгодовує полуницю, і назвала препарати, з якими працює.

«Сьогодні я буду підгодовувати полуницю препаратами, які дають багато зав'язі і гарні квітки на полуниці, а також смачну ягоду», — звернулась пані Тетяна до підписників.

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За словами аграрниці, обробити полуниці варто перед тим, як вона починає викидати бутони.

Обробка проводиться по листу, після неї підніметься дуже багато зав'язі, а сама ягода обов'язково буде великою, червоною і смачною.

Перший препарат — це борна кислота, яка обов'язково дасть багато зав'язі. Купує борну кислоту Тетяна у аптеці — в пакетиках по 10 грамів — але можна і в інших видах упаковки.

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Вказану кількість борної кислоти (приблизно чайна ложка) Тетяна розчиняє у 10 літрах води. При цьому фермерка зауважує, що борна кислота дуже погано розчиняється у холодній воді, і це потрібно мати на увазі. Але розколочувати слід все-таки до повного розчинення всіх крупинок. Другий препарат — це сульфат магнію.

«Борна кислота і сульфат магнію дуже добре працюють разом, і взаємодіють між собою», — відзначає Тетяна.

Під час обробки жінка помічає, що деякі листочки починають скручуватись, тому приймає рішення обробити їх ще й «Світчем», але вже в інший день.

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Також нагадаємо, що поки Таня обробляє полуницю, аграрій з Київщини Валерій зайнятий пересадкою високорослих томатів у теплицю, яка не має підігріву.

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