Вночі дрони атакували Київ: постраждали приватні будинки, багатоповерхівка та ТЦ Dream Town (фото, відео)
Російський ворог вчергове атакував столицю України. Цього разу, в ніч на 4 травня, найбільше дісталося мешканцям Святошинського та Оболонського районів. Крім того, у Шевченківському районі зафіксували падіння уламків та займання в нежитловій зоні.
Представники влади повідомили про займання автівок, пошкодження 5 житлових будинків та будівлі дитсадка в Оболонському районі внаслідок падіння уламків збитого БПЛА, а також про пожежу в кількох приватних будинках – у Святошинському.
Там же троє жінок звернулись до медиків з гострою реакцією на стрес. Їм надали допомогу на місці. Ще один виклик на «103» був у Оболонському районі, розповів мер столиці Віталій Кличко.
Також стало відомо, що в Оболонському районі внаслідок російської атаки постраждало двоє дітей – 14 та 17 років, додав очільник КМВА Тимур Ткаченко.
Загалом внаслідок нічної атаки безпілотниками в Києві постраждало 7 осіб, з яких 2 дітей, розповіли надзвичайники.
Столичні пабліки повідомили про пошкодження ТЦ Dream Town.
Тим часом про пожежі в Черкасах через атаку дронів заявив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець. За його словами, в обласному центрі сталося одразу кілька загорянь.
"Зокрема, пошкоджено гуртожиток. Там зайнялось в одній із квартир. Побиті вікна", – розповів він.
В ДСНС показали кадри з місця подій. Також уточнено, що внаслідок обстрілу зафіксовано було 5 пожеж за різними адресами у місті. Горіли житлові квартири, складська будівля одного із підприємств і дачний будинок.
Значного пошкодження зазнали дві квартири на перших поверхах чотириповерхового гуртожитку. Також побито вікна інших квартир.
Одна людина постраждала.
Також щонайменше 8 ворожих КАБів атакували прифронтовий Оріхів у Запорізькій області. Там було зруйновано житлові будинки.
«Попередньо, поранені двоє людей», — розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
У Дніпропетровській області ворог обстріляв з РСЗВ «Град» Нікопольщину — по районному центру було випущено 40 снарядів. Виникла пожежа, пошкоджень зазнали три підприємства, два багатоквартирні будинки і стільки ж приватних.
Як повідомили в ОВА, запускав агресор вночі на область і шахеди. Внаслідок атаки у Дніпровському районі понівечене сільськогосподарське підприємство. На території сталося загорання. А по Новопавлівській громаді (Синельниківський район) ворог ввечері застосував БпЛА. Під час цієї атаки постраждали двоє поліцейських.
Як підсумували Повітряні Сили ЗСУ, в ніч на 4 травня 2025 року (із 21:00 3 травня) захисники неба збили 69 69 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Ще 80 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Всього ворог атакував 165-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — рф., Приморськ — ТОТ Запорізької обл.
Відзначимо, що під час попереднього потужного обстрілу Черкащини окупанти змогли залишити без газу 117 тисяч споживачів.275
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