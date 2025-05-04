Вночі дрони атакували Київ: постраждали приватні будинки, багатоповерхівка та ТЦ Dream Town (фото, відео)

Російський ворог вчергове атакував столицю України. Цього разу, в ніч на 4 травня, найбільше дісталося мешканцям Святошинського та Оболонського районів. Крім того, у Шевченківському районі зафіксували падіння уламків та займання в нежитловій зоні.

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Представники влади повідомили про займання автівок, пошкодження 5 житлових будинків та будівлі дитсадка в Оболонському районі внаслідок падіння уламків збитого БПЛА, а також про пожежу в кількох приватних будинках – у Святошинському.

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Ліквідація пожежі в житловому кварталі

Декілька киян отримали гостру реакцію на стрес

Там же троє жінок звернулись до медиків з гострою реакцією на стрес. Їм надали допомогу на місці. Ще один виклик на «103» був у Оболонському районі, розповів мер столиці Віталій Кличко.

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Також стало відомо, що в Оболонському районі внаслідок російської атаки постраждало двоє дітей – 14 та 17 років, додав очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Загалом внаслідок нічної атаки безпілотниками в Києві постраждало 7 осіб, з яких 2 дітей, розповіли надзвичайники.

Рятувальники ліквідовують загоряння

Столичні пабліки повідомили про пошкодження ТЦ Dream Town.

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Пожежа у ТЦ Dream Town. Фото ЗМІ

Тим часом про пожежі в Черкасах через атаку дронів заявив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець. За його словами, в обласному центрі сталося одразу кілька загорянь.

"Зокрема, пошкоджено гуртожиток. Там зайнялось в одній із квартир. Побиті вікна", – розповів він.

В ДСНС показали кадри з місця подій. Також уточнено, що внаслідок обстрілу зафіксовано було 5 пожеж за різними адресами у місті. Горіли житлові квартири, складська будівля одного із підприємств і дачний будинок.

Значного пошкодження зазнали дві квартири на перших поверхах чотириповерхового гуртожитку. Також побито вікна інших квартир.

Одна людина постраждала.

Пошкоджений гуртожиток в Черкасах

Також щонайменше 8 ворожих КАБів атакували прифронтовий Оріхів у Запорізькій області. Там було зруйновано житлові будинки.

«Попередньо, поранені двоє людей», — розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

У Дніпропетровській області ворог обстріляв з РСЗВ «Град» Нікопольщину — по районному центру було випущено 40 снарядів. Виникла пожежа, пошкоджень зазнали три підприємства, два багатоквартирні будинки і стільки ж приватних.

Як повідомили в ОВА, запускав агресор вночі на область і шахеди. Внаслідок атаки у Дніпровському районі понівечене сільськогосподарське підприємство. На території сталося загорання. А по Новопавлівській громаді (Синельниківський район) ворог ввечері застосував БпЛА. Під час цієї атаки постраждали двоє поліцейських.

Як підсумували Повітряні Сили ЗСУ, в ніч на 4 травня 2025 року (із 21:00 3 травня) захисники неба збили 69 69 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Ще 80 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Всього ворог атакував 165-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — рф., Приморськ — ТОТ Запорізької обл.

Відзначимо, що під час попереднього потужного обстрілу Черкащини окупанти змогли залишити без газу 117 тисяч споживачів.

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