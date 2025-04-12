Київ під ударом «Шахедів»: пожежі спалахнули у двох районах столиці (фото, відео)

З вечора 11 квітня й у ніч проти 12 квітня російські загарбники знов атакували дронами-камікадзе Україну — под ударом перебували, зокрема, Київ, Харків та Одеса.

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Як повідомляють в ДСНС, рятувальники працювали над ліквідацією наслідків ворожного удару в на кількох локаціях в Святошинському районі столиці.

Так, за однією з адрес сталося загоряння в складській одноповерховій будівлі на площі 1500 кв. м, пожежу локалізовано о 06:22.

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Атака "шахедів" спричинили дві пожежі в Святошинському районі Києва. Фото ДСНС

На території промпідприємства горіли дві будівлі. Фото ДСНС

За іншою адресою горіли дві складські будівлі на площі 1000 та 150 кв. м з частковою руйнацією. Ранком в ДСНС повідомили про локалізацію загорянь. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків «шахедної» атаки на столицю.

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В промзоні горять дві складські будівлі. Фото ДСНС

Під час атаки "шахедів" в Святошинському районі постраждали дві людини. Фото ДСНС

За даними мера Києва Віталія Кличка, в Дарницькому районі столиці зруйнований приватний будинок. На щастя, минулось без постраждалих.

До ранку пожежі були локалізовані, триває ліквідація наслідків атаки росіян на Київ. Фото ДСНС

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Кілька вибухів ближче до ранку було чутно й у Харкові. Очільник обласної ВА Олег Синєгубов повідомляв про удар ворога по Немишлянському району: «Внаслідок удару ворожим БпЛА по Харкову постраждала одна людина. Стан пораненого — легкий. Медичну допомогу чоловік отримав на місці».

Напередодні увечорі обласний центр також беребував під атакою з повітря. Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв про два десятки ударів, 17 з яких — по Основ'янському району, де постраждали дві людини. В Київському районі міста горіла господарча споруда, а в Індустріальному — складські приміщення.

Про вибухи вночі повідомляв й мер Одеси Геннадій Труханов, особливо закликаючи до уважності мешканців Київського та Пересипського районів, а також Аркадії.

Тим часом російське міноборони повідомляло про «перехоплення та знищення 36 українських БпЛА»: 18 — над територією Курської області, 13 — над територією Ростовської області, двох — над територією Орловської області, двох — над територією Бєлгородської області та одного — над територією Краснодарського краю.

Нагадаємо, що напередодні під час атаки з повітря в Озерному, що на Житомирщині, «шахед» влучив в житловий будинок — одна людина загинула, четверо постраждали.

Фото ДСНС

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