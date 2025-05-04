Кому з українців у травні виплатять одразу дві пенсії і що для цього потрібно зробити

Незважаючи на те, що у травні 2025 року мінімальні та максимальні виплати для людей похилого віку не переглядали, цього місяця деякі категорії українців зможуть одразу оформити дві пенсійні виплати. Йдеться про громадян з інвалідністю, для яких діє особливий порядок соціального захисту.

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Про це пише ресурс На пенсії з посиланням на Департамент соцзахисту Сумської міськради.

Відповідно до його роз'яснень, можливе одночасне нарахування пенсії за віком та виплат у зв'язку з інвалідністю. Крім того, у травні це право поширюється і на осіб з інвалідністю, які втратили годувальника.

Для оформлення додаткової пенсії слід звернутись до Пенсійного фонду України або до місцевого органу соцзахисту. Однак для цього важливо відповідати критеріям за віком та страховим стажем:

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І-ІІ групи інвалідності — стаж до 10 років;

ІІІ група — стаж від 1 до 14 років.

Розмір виплат по інвалідності такий самий, як і минулого року:

І група інвалідності з дитинства — 100% прожиткового мінімуму (2360 грн);

ІІ група — 80%;

ІІІ група — 60%;

діти з інвалідністю — 70%.

Також «ФАКТИ» докладно писали про порядок оформлення пенсії з інвалідності .

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