Кому з українців у травні виплатять одразу дві пенсії і що для цього потрібно зробити
Незважаючи на те, що у травні 2025 року мінімальні та максимальні виплати для людей похилого віку не переглядали, цього місяця деякі категорії українців зможуть одразу оформити дві пенсійні виплати. Йдеться про громадян з інвалідністю, для яких діє особливий порядок соціального захисту.
Про це пише ресурс На пенсії з посиланням на Департамент соцзахисту Сумської міськради.
Відповідно до його роз'яснень, можливе одночасне нарахування пенсії за віком та виплат у зв'язку з інвалідністю. Крім того, у травні це право поширюється і на осіб з інвалідністю, які втратили годувальника.
Для оформлення додаткової пенсії слід звернутись до Пенсійного фонду України або до місцевого органу соцзахисту. Однак для цього важливо відповідати критеріям за віком та страховим стажем:
- І-ІІ групи інвалідності — стаж до 10 років;
- ІІІ група — стаж від 1 до 14 років.
Розмір виплат по інвалідності такий самий, як і минулого року:
- І група інвалідності з дитинства — 100% прожиткового мінімуму (2360 грн);
- ІІ група — 80%;
- ІІІ група — 60%;
- діти з інвалідністю — 70%.
Також «ФАКТИ» докладно писали про порядок оформлення пенсії з інвалідності .242
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