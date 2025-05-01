Виплати українцям у травні: якою буде максимальна пенсія

З 1 травня в Україні не тільки підвищать виплати курсантам, завдяки чому їх стипендія становитиме 8 тисяч грн. Також будуть діяти оновлені правила виходу на пенсію: щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати не менше 32 років страхового стажу.

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В той же час мінімальні та максимальні виплати для людей похилого віку цьогоріч не переглядали, пише ресурс Новини.LIVE.



Тому, згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», суми мінімальної та максимальної пенсії залишилися без змін у порівнянні з 2024 роком.

Зокрема, з 1 травня 2025 року для українців продовжать діяти такі граничні значення:

мінімальна пенсія — 2 361 грн.

максимальна пенсія — 23 610 грн (це 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність).

Також цьогоріч в Україні не змінилися і деякі основні соціальні показники. Зокрема:

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мінімальна зарплата — 8 000 грн;

загальний прожитковий мінімум — 2 920 грн;

прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3 028 грн;

прожитковий мінімум для дітей до 6 років — 2 563 грн;

прожитковий мінімум для дітей від 6 до 18 років — 3 196 грн;

прожитковий мінімум для осіб з інвалідністю або непрацездатних — 2 361 грн.

Які доплати до пенсії можна отримати у травні

В той же час, окрім основної пенсії, українці, які досягли пенсійного віку, можуть претендувати на додаткові виплати — залежно від стажу, віку чи соціального статусу.

Наприклад, якщо у людини більше стажу ніж потрібно (понад 30 років стажу для жінок та 35 років — для чоловіків), вона отримає 1% доплати до пенсії за кожен додатковий рік. У 2025 році це — 23,61 грн за кожен «зайвий» рік.

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Пенсіонери віком від 70 до 74 років отримують щомісячно по 300 грн, від 75 до 79 років — 456 грн, а ті, кому виповнилося 80 років і більше — 570 грн. Однак ці суми не додаються між собою. Наприклад, людина у віці 75 років отримає лише 456 грн, а не 300 + 456. Такі доплати надаються тільки пенсіонерам, у яких розмір пенсії не перевищує 10 340 грн.

Крім того, громадяни з почесним званням донора України — тобто ті, хто здійснив щонайменше 40 донацій крові або 60 донацій плазми — щомісяця отримують додатково 292 грн. Це 10% від прожиткового мінімуму, встановленого у 2025 році.

Також нагадаємо, що у 2025 році частина українців при виході на заслужений відпочинок може отримати відразу 10 місячних пенсій. В той же час ще одна група наших співгромадян може отримати «на руки» пенсію за цілий рік. Але, звичайно, для кожного випадку повинні бути виконаними певні умови.

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