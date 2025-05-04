«Перевиховання» по-закарпатськи: пенсіонер на десять днів посадив на ланцюг свою 68-річну дружину

У Закарпатті, де раніше озброєний любитель дармової випивки взяв у заручники продавчиню магазину, стався ще один дикий злочин.

Там 70-річний мешканець Хустського району прикував дружину ланцюгом та утримував в неволі понад 10 днів.

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Отримавши відповідне повідомлення на «гарячу лінію», слідчо-оперативна група поліції Іршави виїхала для перевірки.

Як розповіли згодом в поліції, правоохоронці оглянули помешкання родини та у літній кухні виявили прикутою залізним ланцюгом до меблів 68-річну дружину власника дворогосподарства, яку чоловік позбавив волі майже 2 тижні тому.

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Поліцейські одразу ж звільнили жінку, надали їй першу допомогу і задокументували подію. Чоловікові повідомили про підозру за частиною 2 статті 146 та частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України («Незаконне позбавлення волі» та «Умисне легке тілесне ушкодження»).

Також «ФАКТИ» писали, як у Чехії покарали садиста-українця, який підірвав петарду в інтимному місці «невірної» дружини.

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