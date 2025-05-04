Школа автомобіліста: у якому разі водія оштрафують за проїзд на зелене світло

Як відомо, в дорозі на кермувальників чекає безліч випробувань, впоратися з якими часом допомогає досконале розуміння і виконання правил дорожнього руху. Так, важливо пам’ятати, що на перехрестях з додатковими секціями світлофора, що регулюють повороти, діють особливі правила руху, пише видання GSMinfo.

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Що треба знати

Якщо світлофор має додаткову секцію зі стрілкою для повороту, цей маневр (поворот) дозволений лише коли стрілка світиться зеленим.

Основне зелене світло дозволяє рух виключно прямо або в інших напрямках, не позначених окремою секцією.

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Проїзд у напрямку стрілки, коли вона не світиться (а світиться лише основний зелений), прирівнюється до проїзду на забороняючий сигнал світлофора.

Ігнорування сигналу додаткової секції зі стрілкою, коли вона не світиться, є фактично проїздом на забороняючий сигнал світлофора. Навіть якщо основне зелене світло увімкнене, воно стосується лише руху прямо або в іншому дозволеному напрямку, а не повороту, який регулюється окремою секцією.

Як оштрафують за таке порушення

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Згідно зі статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за проїзд на заборонний сигнал світлофора водію загрожує штраф у розмірі 510 гривень.

Однак, якщо в результаті виконання такого маневру (повороту на основний зелений сигнал при неактивній стрілці додаткової секції) станеться дорожньо-транспортна пригода (ДТП), розмір штрафу одразу зросте до 1445 гривень, а порушника можуть позбавити права керування транспортними засобами на термін від 6 до 12 місяців.

Раніше ж стало відомо, як будуть карати водіїв за надмірний шум.

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