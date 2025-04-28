Ризик аварії зростає в рази: помилка, яку водії часто роблять під час дощу, може стати фатальною.

Опади стають проблемою для автовласників не лише в холодну пору року, коли гальмівний шлях збільшується на засніженій чи зледенілій дорозі. Ризик потрапити у ДТП є й у теплу пору року, коли на разпечений асфальт починає падати прохолодний дощ.

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Так, профільне видання SUV News пише, що під час падіння крапель на гаряче дорожнє покриття утворюється тонка плівка з вологи, пилу, олії та мікрочастинок гуми, яка за своїми характеристиками нагадує ожеледь.

Якщо автівка рухатиметься зі швидкістю 80−90 км/год, то ймовірність аквапланування — втрати зчеплення шин із дорогою — миттєво зростає. Автоексперти звертають увагу на поширену помилку водіїв, які в такий ситуації покладаються на системи стабілізації та повний привід. Адже електроніка не завжди встигає компенсувати раптову втрату зчеплення.

Порада — зниження швидкості транспорту під час дощу. Особливо водіям варто бути обережними в його перші хвилини.

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Раніше автоексперти звертали увагу водіїв на поширену помилку, яка «вбиває» двигун автівки.

Фото Pixabay

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