Лікарі тиждень боролись за його життя: воїн з Вінниччини не переніс важке поранення

Війна обірвала ще одне життя — життя людини, яка у скрутний для України час взяла до рук зброю і стала на її захист, мужньо виконуючи свій громадянський та військовий обов'язок. Від поранень, отриманих під час виконання бойових завдань, загинув військовослужбовець Валерій Плахотнюк. Йому назавжди 53 роки, повідомляє Теплицька селищна рада на Вінниччині.

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За словами земляків, до війни Валерій працював водієм на Теплицькій хлібопекарні. На військову службу по мобілізації був призваний восени 2023 року.

«Він служив стрільцем-номером обслуги механізованого взводу. 19 квітня під час виконання бойового завдання на прикордонні Сумщини внаслідок інтенсивного мінометно-артилерійського обстрілу Валерій отримав важкі поранення. Лікарі тиждень боролися за його життя, але, на жаль, попри всі їхні зусилля, 26 квітня воїн помер у Головному військовому клінічному госпіталі в столиці», — йдеться у повідомленні.

У захисника залишились мати, дружина та діти.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в районі населеного пункту Вовчанськ Харківської області поліг старший солдат Олексій Гук з Одещини.

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