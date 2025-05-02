Проходив реабілітацію та знову повертався у стрій: на війні загинув старший солдат з Одещини

В районі населеного пункту Вовчанськ Харківської області поліг старший солдат Олексій Гук. Сталося це під час підвозу матеріальних засобів та заміни особового складу на вогневій позиції, внаслідок ураження ударним БПЛА. Захиснику навіки 29 років, повідомляє Коноплянська громада.

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«Олексій вирізнявся кмітливістю, ввічливістю та допитливістю. Легко навчався, багато читав. Мав багатющу фантазію і невичерпний інтерес до всього. Він гарно декламував! Який це був веселий і життєрадісний хлопець! Артистичний, активний, старанний учень. Виділявся неймовірною акуратністю! Привітний та ввічливий юнак!» — розповіли у громаді.

Для своєї родини Олексій був героєм завжди. Вірний Україні, з твердими життєвими принципами. Він умів аналізувати свої вчинки й робити правильні висновки. Був розумним і мав гостре почуття справедливості. Ніколи не дозволяв ображати інших, твердо стояв на захисті своїх переконань.

Олексій у Збройних Силах України служив з липня 2022 року. Пройшов Херсонський напрямок, Бахмут, Макіївку, Вовчанськ. Мав важкі поранення, лікувався, проходив реабілітацію і знову повертався у стрій.

У серпні 2024 року Олексій Гук, старший солдат 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, був нагороджений нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних сил України «Золотий Хрест».

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У нього залишились батьки, брат та сестра.

Раніше повідомлялося, що в бою на Курщині загинув захисник з Хмельницької області Федір Стецюк. Воїну навіки 46 років.

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