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Події

Осиротіли дві донечки: на Вінниччині попрощались із захисником, який не пережив важких поранень

20:32 3 травня 2025
Тарас Галкін

У Стрижавці на Вінниччині в останню дорогу провели захисника Тараса Галкіна. Все життя був вірний своїй Батьківщині та народові. Воїну назавжди 36 років, повідомляє голова громади Михайло Демченко.

«Тарас розпочав свою діяльність разом із батьком на авторинку. Більше 18 років проживав у Стрижавці. Він ще на початку війни хотів добровольцем приєднатися до АТО. Оскільки його батько перебував на фронті, а Тарас був єдиним сином у родині, військкомат відмовив йому згідно із відповідною постановою. Та це не зупинило хлопця. Він пішов до РАЦСу, щоб змінити своє прізвище на мамине дівоче — Галкін. І таким чином 2015 року став добровольцем», — йдеться у повідомленні.

Тоді, 2015 року, Тарас підписав контракт та пішов боронити Україну до зони АТО. У 2017 році вступив до Академії сухопутних військ у Львові, де здобував військову освіту. Військовий шлях героя пролягав через найгарячіші точки — від Луганщини до Донеччини. На початку повномасштабного вторгнення Тарас добровольцем став до лав 35 бригади морської піхоти.

«За цей час отримав важку травму, контузію, довго лікувався, та не зламався духом. 27 квітня Тарас помер у лікарні після тривалої боротьби з наслідками поранень і контузії, отриманих на фронті», — повідомили земляки героя.

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У нього залишились батьки та двоє дітей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в бою на Курщині загинув захисник з Хмельниччини Федор Стецюк.

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