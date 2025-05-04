Кацуріна засвітила обручку: Дантес зібрався під вінець?

Дизайнерка та обраниця співака Володимира Дантеса Даша Кацуріна показалася з обручкою на безіменному пальці, чим підігріла чутки про весілля. Вона опублікувала світлину в Instagram.

ВІДЕО ДНЯ

Днями Даші виповнилося 30 років, з цієї нагоди вона влаштувала стильний фотосет і вже поділилася результатом. На нових кадрах вона позує у чорній майці та спортивних шортах.

Але головну увагу привернув не одяг Кацуріної. Для фото Даша обрала стильні аксесуари, такі як годинник Cartier Panthere вартістю щонайменше 5 тисяч євро. А ще обраниця Дантеса «засвітила» цікаву обручку.

РЕКЛАМА

Фоловери помітили прикрасу на безіменному пальці Даші та почали радіти за пару. Дехто написав, що Кацуріна та Дантес нібито вже давно одружилися, але просто це приховують.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Дантес випустив чуттєвий хіт та кліп «Руда вода». За словами артиста у нього він вклав свої почуття, які знайомі кожному. Романтичне відео зняв режисер Павел Буряк. Кохану Дантеса зіграла акторка Наталя Савченко. У коментарях на сторінці музиканта у соціальних мережах підписники шкодували, що це не Даша Кацуріна.

Фото: instagram.com/dasha_katsurina

62

Читайте нас у Facebook