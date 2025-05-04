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Кацуріна засвітила обручку: Дантес зібрався під вінець?

17:47 4 травня 2025
Кохана Дантеса Даша Кацуріна засвітила обручку&nbsp;— Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Дизайнерка та обраниця співака Володимира Дантеса Даша Кацуріна показалася з обручкою на безіменному пальці, чим підігріла чутки про весілля. Вона опублікувала світлину в Instagram.

Днями Даші виповнилося 30 років, з цієї нагоди вона влаштувала стильний фотосет і вже поділилася результатом. На нових кадрах вона позує у чорній майці та спортивних шортах.

Але головну увагу привернув не одяг Кацуріної. Для фото Даша обрала стильні аксесуари, такі як годинник Cartier Panthere вартістю щонайменше 5 тисяч євро. А ще обраниця Дантеса «засвітила» цікаву обручку.

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Фоловери помітили прикрасу на безіменному пальці Даші та почали радіти за пару. Дехто написав, що Кацуріна та Дантес нібито вже давно одружилися, але просто це приховують.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно Дантес випустив чуттєвий хіт та кліп «Руда вода». За словами артиста у нього він вклав свої почуття, які знайомі кожному. Романтичне відео зняв режисер Павел Буряк. Кохану Дантеса зіграла акторка Наталя Савченко. У коментарях на сторінці музиканта у соціальних мережах підписники шкодували, що це не Даша Кацуріна.

Фото: instagram.com/dasha_katsurina

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