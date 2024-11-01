Це зріле кохання: Дантес вразил зізнанням

Популярний співак, колишній чоловік Наді Дорофєєвої Дантес випустив чуттєвий хіт та кліп «Руда вода». За словами артиста у нього він вклав свої почуття, які знайомі кожному. Романтичне відео зняв режисер Павел Буряк. Кохану Дантеса зіграла акторка Наталя Савченко. У коментарях на сторінці музиканта у соціальних мережах підписники шкодують, що це не Даша Кацуріна, з якою Дантеса повʼязують справжні почуття.

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«Це особлива пісня, бо вона про мене і про кожного з вас, — написав на своїй сторінці Дантес. - Це не типова пісня про любов, це про людей, які входять в нові стосунки з якимось багажем досвіду. Це про зріле кохання — це великий дар та цінність, де після всіх життєвих штормів наступає штиль. „Руда вода“ порівнює процес емоційної зрілості з течією води: як іржа, що спочатку виглядає дивно і непривабливо, з часом переходить у чисту, прозору, смачну воду».

“Руда вода” порівнює процес емоційної зрілості з течією води", - говорить Дантес

Нова пісня отримала багато коментарів від шанувальників, і Дантес зауважив, що «у складні часи сімейний затишок — це те, чого прагне більшість».

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«Тішуся, що Ваша творчість взяла новий оберт, бо те, що ви робите, — неймовірно», — написали слухачі.

«Від звучання пісні та сенсу слів мурахи по шкірі, водночас тепло, затишно та солодко, — зізналися у коментарях. - Дякую за таку можливість насолодитися».

«Круто, родина — то найцінніше, що у нас є», — впевнені дописувачі.

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«Шкода, що на відео не Даша…) — поділилися враженнями. — Вона б теж гарно справилася зі зйомкою).

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Раніше «ФАКТИ» писали, що Надя Дорофєєва зізналася у почуттях.

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