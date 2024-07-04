«Готуєш найсмачніший гречаний суп»: пост коханої Дантеса розірвав мережу

Популярний співак Володимир Дантес та його кохана Даша Кацуріна викликали шквал коментарів у соціальній мережі. Це сталося після того, як Даша на своїй сторінці опублікувала пост вдячності за два роки, які вони з Дантесом разом. Нагадаємо, на початку війни зʼявилась інформація про розрив колишнього подружжя Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса. А якийсь час потому Надя одружилася з ресторатором Мішею Кацуріним, а його колишня дружина стала коханою Володимира Дантеса.

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«Ми домовились оберігати від публічності наші стосунки, але ці два роки, які ми разом, потрапили на найважчі періоди в нашому житті, і я хочу публічно подякувати тобі, Вов, за те, що ти є в моєму житті, — написала Даша. — Ти є тією великою підтримкою і опорою для мене, для нашої родини. Ти покохав не тільки мене, а одразу нас трьох, ти слухаєш мене і завжди підтримуєш, ти миєш пеніс Івану і прокидаєшся раніше за всіх, ти готуєш найсмачніший гречаний суп та постійно мене мотивуєш своєю силою волі. Мені дуже пощастило».

«Кохааааанаааа!!!» — прокоментував Дантес.

Допис Кацуріної зібрав рекордну кількість коментарів. Більш за все дописувачі зреагували на відвертість Даші, стосовно обовʼязків Володимира. Особливо по відношенню до її сина Івана.



«Заздримо Даші, але, чесно кажучи, Івану більше», — зреагували у коментарях.

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«Дарма Даша про це написала, — вважають дописувачі. — Кацурін з Дорофеєвою зараз прочитають і заберуть Дантеса назад: судячи з усього, вони вже геть задовбалися: Дорофеєва мити голову, а Кацурін — пеніс».

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«Таке враження, що він ще кращий батько для цих дітей ніж Кацурін», — вирішили підписники.

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Багато хто написав, що, навіть, заздріть Даші з таким чоловіком. Були і ті, хто вважає, що перш за все, пощастило самому Дантесу.

«Бооожееее, всім жінкам бажаю свого Вову», — зізнались у коментарях.

«Дантес без Дорофєєвой просто розцвів, став цікавий і класний», — підтримали співака шанувальники.

«Поки всі пишуть, як пощастило Даші та Івану, — висловився дописувач. — Я напишу, як пощастило Дантесу. Є великий контраст, яким він був в минулих стосунках та зараз. І підтримують в цих відносинах не тільки Дашу. А підтримка дуже важлива. Якщо б вона була у нього на початку кар'єри, хто зна, якого Дантеса ми побачили б».

Раніше Дантес та Кацуріна замилували романтичними кадрами.

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