Спроба дискредитації не вдалася: чеська компанія RSE s.r.o. підтвердила фінстабільність і продовжує постачання в Україну

Брно / Київ — 3 травня 2025 року — Чеська компанія RSE s.r.o., провідний виробник когенераційних модулів та офіційний партнер Caterpillar Energy Solutions і німецького бренду MWM, спростувала неправдиву інформацію про своє банкрутство і заявила про стабільну роботу на європейському та українському ринках.

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У компанії заявили, що стали мішенню цілеспрямованої дискредитаційної кампанії, яка включала як юридичну, так і інформаційну атаку. У квітні невідомий псевдокредитор подав до чеського суду заяву про банкрутство RSE s.r.o. Вже наступного дня заява була відкликана, а провадження — закрите. 15 квітня Регіональний суд м. Брно визнав справу безпідставною (№ KSBR 30 INS 7276/2025), а 24 квітня рішення набрало чинності. Всі згадки про справу вилучено з офіційного судового реєстру Чеської Республіки.

У компанії назвали інцидент «рейдерською атакою», спланованою недобросовісними конкурентами з російсько-білоруськими зв’язками.

«Чеська консалтингова організація SEVEn адресно поширила серед низки українських підприємств повідомлення, що містило спотворені оцінки щодо фінансового стану RSE. На наш погляд, такі дії були покликані підірвати довіру до компанії з боку українських замовників та спроби вплинути на прийняття рішень в деяких процедурах публічних закупівель. В тому числі, за міжнародними правилами, які наразі перебувають на вирішальній стадії», — йдеться у відкритому звернення компанії RSE s.r.o.

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У RSE звертають увагу, що SEVEn на своєму сайті відкрито декларують співпрацю з компаніями з РФ і РБ.

«У поточних умовах війни в Україні така залученість викликає обґрунтовані сумніви щодо добросовісності подібних «експертних оцінок», — йдеться у відкритому зверненні.

Контекст: чому це важливо для України?

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За останні два роки RSE s.r.o. виготовила понад 200 енергетичних модулів для замовників у Європі, зокрема — в Україні. У березні компанія поставила до Харкова п’ять когенераційних установок потужністю 2,3 МВт кожна, у рамках контракту від 12 лютого 2025 року (№ 30/01). Установки базуються на німецьких двигунах MWM та забезпечують одночасну генерацію тепла і електроенергії — критично важливо для об’єктів інфраструктури в умовах обстрілів.

RSE вигравала тендери завдяки високій якості обладнання, швидкості поставок і конкурентним цінам — часто нижчим за пропозиції інших постачальників. Це зробило компанію помітним гравцем на українському ринку — і, за словами керівництва, викликало тиск з боку конкурентів, які не витримують чесної конкуренції.

Позиція компанії

«Ми впевнені, що RSE s.r.o. і надалі залишатиметься надійним партнером для українських енергетичних компаній. Ми працюємо відкрито, чесно і в рамках європейських стандартів. І жоден бруд нам не завадить виконувати свої зобов’язання перед українськими замовниками», — наголосив директор компанії Володимир Махновець.

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У компанії підкреслюють, що будь-які спроби дискредитувати RSE або зірвати постачання є спробами зірвати відновлення енергетичної незалежності України. З початку повномасштабного вторгнення Україна стала одним із ключових напрямів роботи RSE, і компанія має намір зберігати цю орієнтацію, розширюючи партнерство з муніципалітетами, комунальними підприємствами та приватним бізнесом.

Сигнал для ринку

Аналітики зазначають: ситуація з RSE показала ефективність західних юридичних інструментів у протидії маніпуляціям на ринку. Чітка реакція судової системи Чехії та прозора позиція компанії створюють прецедент для інших постачальників — чесні гравці можуть і мають захищати себе правовими методами. Це важливо як для українських енергетиків, які мають обирати надійних партнерів, так і для державних органів, які формують політику енергобезпеки.

Раніше відомий український підприємець, власник групи компаній «Текстиль-Контакт» Олександр Соколовський заявив, що на його бізнес відбувається атака через те, що він викриває корупцію у оборонних закупівлях.

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