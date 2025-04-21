Відомий український підприємець, власник групи компаній «Текстиль-Контакт» Олександр Соколовський заявив, що зараз на його бізнес відбувається атака з боку Державного бюро розслідувань. Все тому, що підприємець розповідає про махінації з закупівлями продукції для Збройних Сил України. Про це він написав у своїй колонці.

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Підприємець пише, що з 2022 постійно наводить приклади сірого імпорту і постачання неякісної продукції до армії (з конкретними прикладами), і сподівався, що правоохоронці зацікавляться цими порушеннями. Але замість того, щоб прибрати тих, хто шкодить армії атакувати почали українських виробників, пояснює Соколовський.

Соколовський пише, що всі три роки повномасштабної війни відбувається тиск на реальних виробників продукції, щоб витіснити їх на користь фірм з сумнівним бекграундом, без власного виробництва, але готових «ділитися». Такі компанії без виробничих потужностей і складів можуть «вигравати» тендери завдяки штучному заниженню цін, а також «дахуванню» чи мовчазній підтримці з боку певних чиновників і правоохоронців. Далі ці фірми часто отримують відтермінування поставок на місяці або «закриті очі» на фейкові документи. У колонці Соколовський розбирає діяльність шести таких фірм.

Мільярди гривень платників податків, замість того щоб забезпечувати високу якість продукції для Сил оборони, осідають у сумнівних підрядників. У той самий час реальних виробників витісняють з ринку, в тому числі фейковими кримінальними справами, резюмує бізнесмен.

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Плачевну ситуацію підтверджує також відкритий лист Комітету оборонних закупівель легкої промисловості Федерації роботодавців України до президента Зеленського: у тексті, опублікованому 17 квітня, йдеться про системний тиск на українських виробників речового майна та засобів індивідуального захисту для ЗСУ, який відбувається паралельно з фактичною безкарністю низки імпортерів, що постачали армії продукцію сумнівної якості або зривали контракти.

Раніше власник «Текстиль-Контакту» звинуватив Голосіївську прокуратуру у замовній справі та допомозі рейдерам.

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