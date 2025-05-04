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Спорт

Помер легендарний ексгравець «Реала» та збірної Іспанії (фото, відео)

18:54 4 травня 2025
Рафаель Рульян

Легендарний ексбаскетболіст «Реала» та збірної Іспанії Рафаель Рульян помер у віці 73 років після тривалої хвороби, повідомляє офіційний сайт Королівського клубу. Раніше не стало українського олімпійського чемпіона з баскетболу Анатолія Поливоди.

Центровий зі зростом 207 см Рульян за 18 сезонів у майці «Реала» виграв три Кубки європейських чемпіонів, чотири Міжконтинентальні кубки ФІБА, один Кубок володарів кубків, 14 титулів чемпіона Іспанії, дев'ять національних кубків, а також один Суперкубок Іспанії.

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У складі збірної Іспанії Рульян провів 162 матчі, став віцечемпіоном Європи 1973 року та брав участь в Олімпійських іграх-1972 у Мюнхені.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер уславлений олімпійський чемпіон з баскетболу, який тричі визнавався найкращим у Європі.

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Фото із соцмереж

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