Обережність не завадить нікому: від чого зірки застерігають знаки зодіаку у понеділок, 5 травня

Астрологи, які склали фінансовий гороскоп на 5−11 травня, розповіли, яким буде день 5 травня. В цей день необхідно проявляти підвищену обережність у всіх життєвих ситуаціях, інформує ТСН.

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Козеріг

Якщо ви докладете максимум зусиль на роботі, зможете без докорів сумління присвятити вільний час собі — поринути у захопливе читання або насолодитися улюбленими серіалами.

Водолій

Сьогодні — ідеальний момент для професійного прориву. Будь-який проєкт, навіть найскладніший, матиме всі шанси на успіх, якщо ви сміливо візьметеся за його реалізацію.

Риби

Щоб зміцнити стосунки з коханою людиною, варто її приємно здивувати. Організуйте романтичну вечерю або прогулянку вечірнім містом — це допоможе відновити гармонію.

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Овен

Допомагати — чудово, але тільки тим, хто дійсно потребує підтримки. Будьте уважні, адже є ризик натрапити на шахраїв, які прагнуть скористатися вашою добротою.

Телець

Ваша підтримка колег буде високо оцінена як ними, так і керівництвом. Важливо не ставитися до них зверхньо — колись і ви теж проходили шлях навчання.

Близнюки

Чим більше ви вкладаєте свої сили, тим швидше отримуєте енергію у відповідь. Сміливо беріться за складні завдання — витрачені зусилля добре окупляться.

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Рак

Секрети можуть несподівано розкритися: ви дізнаєтесь, що за вашими нещодавніми труднощами стоїть близька людина — нехай і ненавмисно.

Лев

Попри робочий день, знайдіть час для родини. Любов і тепло ніколи не бувають зайвими, а трохи більше уваги до близьких зміцнить ваші стосунки.

Діва

Тривожитися через сварку з коханою людиною не треба, адже це лише посилить проблему. Відпустіть ситуацію — і незабаром усе саме собою налагодиться.

Терези

Якщо ви давно планували купівлю або продаж нерухомості, саме час зробити перший крок у цьому напрямку — результат не забариться.

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Скорпіон

Щоб зміцнити зв’язок із дітьми, варто проводити більше часу разом. Спільні справи, навчання або веселі ігри допоможуть налагодити довірчі стосунки.

Стрілець

Не дозволяйте нахабним людям скористатися вашою доброзичливістю. Спокійно, але твердо давайте зрозуміти, що вас не варто використовувати у власних інтересах.

Як писали «ФАКТИ», фахівці зі Східних прогнозів склали гороскоп на тиждень (з 5 по 11 травня). Їхні поради допоможуть максимально використати енергію цього періоду.

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