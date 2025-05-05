Не бійтесь зробити «неправильно»: як одна помилка допомогла збільшити вдвічі урожай полуниці

Популярний у Мережі аграрій стверджує, що «полуниця не пробачає помилок», і, звичайно, має у цьому цілковиту рацію.



В той же час відомі випадки, коли допущена помилка не тільки не привела до сумних наслідків, а, навпаки, допомогла збільшити урожай. Про це розповіла на сторінках українського видання фермерка-практик.

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За її словами, як тільки встановлюється тепла погода та земля просихає від вологи, вона приступає до обробки кущів полуниці.

Насамперед прибирає все старе листя, що залишилося.

Потім приступає до обробки нової порослі.

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«Як не прикро визнавати, але цю обробку марно проводити народними засобами. Проти таких шкідників, як слимаки, попелиця, гнилизна, можуть допомогти тільки хімічні засоби», — зазначає жінка.

Річ у тім, що багато жучків та інших комах зимують у корінні полуниці. Усю зиму вони спокійно сплять, а навесні прокидаються та розвивають активну діяльність.

Проти гнилі фермерка використовує препарати, що містять мідь. Ці засоби добре справляються з поставленим завданням. Загалом, у цьому й полягає обробка молодої полуниці.

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Але одна помилка, як виявилося, коштувала їй половини врожаю. В той рік жінка провести обробку самостійно не змогла, оскільки мала терміново поїхати з міста. Доручила це зробити чоловікові. Покроково розписала кожен етап обробки та засоби, які необхідно застосовувати.

«Яке ж було моє здивування, коли того року врожаю полуниці було вдвічі більше, ніж зазвичай», — розповідала вона.

Виявляється, чоловік переплутав етапи обробки полуниці, і це допомогло збільшити урожай!

Спочатку чоловік фермерки обробив всю грядку разом зі старим торішнім листям. Почекав, поки хімікати знищать усіх збудників хвороби та комах не лише у нових паростках, а й тих, хто спить у старому листі.

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А потім уже очистив грядки від «сміття». Сама ж жінка все робила навпаки: розносила через весь город старе листя зі ще живими комахами, тим самим допомагаючи їм подорожувати між моїми грядками з полуницею.

«Тепер обробляю грядки полуниці тільки до прибирання старого листя», — зізнається вона.

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Нагадаємо, раніше фермерка Таня назвала два автечні препарати, завдяки яким їй вдається збільшити врожаї полуниці.

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