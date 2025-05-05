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Трамп припускає, що миру між Україною та росією не буде: він назвав причину

13:21 5 травня 2025
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп визнає, що мирна угода між Україною та росією може бути недосяжною через глибоку ненависть між двома сторонами. В інтерв'ю NBC News Трамп сказав, що були моменти, коли він був близький до того, щоб відмовитися від своєї посередницької ролі.

«Іноді я близький до цього, і тоді трапляються позитивні речі», — сказав президент США.

Однак він підтвердив, що відступ все ще можливий:

«Що ж, настане час, коли я скажу: «Гаразд, продовжуйте. Продовжуйте бути дурнями та продовжуйте боротися»

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Хоча він визнає, що рішення може бути нереалістичним, він все ж стверджує, що угода може бути «досить близькою».

«Можливо, це неможливо… Просто щоб ви розуміли, між президентом України Зеленським та президентом росії путіним… і, знаєте, також між деякими солдатами, між генералами, існує величезна ненависть. Всі вони наполегливо боролися протягом трьох років», — сказав Трамп.

Як раніше писали «ФАКТИ», Генсеку НАТО підтвердили, що США можуть вийти з переговорів між рф та Україною.

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