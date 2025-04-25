«Це не наша війна. Ми не починали цю війну»: Рубіо про мирну угоду між рф та Україною

Державний секретар Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати стали краще розуміти позицію росії після проведення консультацій. Він додав, що США зробили все можливе для миру в Україні й продовжуватимуть це доти, поки є шлях вперед, пише thefp.com.

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«Трамп сказав, що сподівається, що росія та Україна укладуть угоду цього тижня. Але я не знаю щодо кінця тижня. Сподіваюся, що ми зможемо дійти до чогось швидко. І не втрачаю надії, що зможемо щось зробити, тому що це жахлива війна і вона повинна закінчитися, тому що вона не має військового рішення. У цієї війни немає військового кінця, — сказав Рубіо. — Ми повинні бути відвертими. росія не збирається просто перетнути Україну і захопити всю країну. І Україна не збирається відштовхувати їх назад до того, де вони були до 2014 року. Я б сказав, що ми намагаємося зрозуміти, якою є позиція росії. Ми краще розуміємо це зараз, тому що ми фактично говорили з ними після трьох років мовчання. Якою ж є українська позиція? Слід з'ясувати, чи знаходяться ці хлопці навіть в одному районі, адже вони живуть за абсолютно різними поштовими індексами. Тоді, можливо, нам доведеться зробити висновок, що вони настільки далеко один від одного, що мир зараз неможливий».

На думку Рубіо, США зробили все можливе. Й будуть робити це доти, доки існує реалістичний шлях вперед.

«Якщо в якийсь момент ми вирішимо, що занадто далеко один від одного і недостатньо рухаємося, можливо, нам доведеться перейти до інших пріоритетів, тому що у світі відбувається багато важливих речей. Це не наша війна. Ми не починали цю війну. Ми намагаємося допомогти всім закінчити її. Можливо, вони занадто далекі один від одного, але я сподіваюся, що ні. Ми повинні бути оптимістами. Маємо бути готовими — як ми й робимо — зробити все можливе, щоб зблизити обидві сторони. Сподіваюся, зможемо досягти успіху, але, зрештою, це залежить не від нас. Це залежить від росії та України. Вони повинні прийняти рішення про те, що вони хочуть зблизитися, а ми повинні почати бачити прогрес», — зазначив Рубіо.

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