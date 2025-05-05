Я виснажений: відомий блогер звернувся до мережі

Популярний блогер та ведучий Олексій Дурнєв, який роздягнувся заради збору грошей, звернувся до мережі. На своїй сторінці у соціальному додатку він відверто розказав, які у нього зараз вирують почуття і зізнався, що відчуває постійну дратівливість.⠀

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«Я колись упіймав себе на думці, що обурююся через кожну дрібницю, — написав Олексій. — Касирка довго рахує решту — бісить. Людина не читає моє повідомлення перші 15 секунд після відправлення — бісить. Сонця нема — бісить, сонце є — теж бісить, сліпить».

Блогер зізнався, що йому довелося працювати над ставленням до життя і винайти механізми для заспокоєння.⠀

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«Адже нерви нічого не змінюють, — додав Дурнєв. — Бовдури так і залишаться бовдурами, хмари не розійдуться, якщо на них дути чи дутися, а світ не розвернеться до тебе якимось новим боком… Фокусуватися треба на речах, які лише ти в силах змінити. Усе інше — зайві потуги… Я почав просто казати людям, що у мене поганий день, я виснажений, мені треба помовчати чи побути на самоті — і це допомогло. Якось і настрій одразу змінюється, і люди поряд не думають, що ти токсичний бевзь».

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Олексій радить завжди шукати причину гніву та давати вихід невдоволенню.⠀

«Простріли, звісно, бувають, — зізнається блогер. — І люди дратують, і новини, і погода. Але коли знаєш, як працювати з дратівливістю, життя стає трохи симпатичнішим. Воно того варте».

Підписники зауважили, що Олексій давно не писав довгих постів та поділилися враженнями.

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«Дратує все максимально, окрім цього тексту і, звичайно, фоток», — написала Даша Астафьєва.

«Бісить, що не можу зрозуміти, чому все бісить», — поділилися у коментарях.

«Згоден, — підтримав товариша співак Володимир Дантес. — Проблема в тобі))) навіть у моїх проблемах».

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що зізнання популярної співачки викликало шквал обурення в мережі.

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