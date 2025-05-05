Не зважають на рекордні втрати: аналітики ISW про сповільнення російського наступу

Російські здобутки вздовж лінії фронту за останні чотири місяці сповільнилися, але окупанти продовжують зазнавати значних втрат особового складу. ISW зазначає, що російські війська захопили загалом 1627 квадратних кілометрів в Україні та Курській області в січні, лютому, березні та квітні 2025 року, а щоденні звіти про втрати росіян від Генерального штабу України вказують на те, що втрати окупантів протягом останніх чотирьох місяців становлять 160 600 осіб. Це в середньому 99 військових рф на кожен квадратний кілометр, захоплений за останні чотири місяці.

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За словами аналітиків, окупаційні російські війська захопили близько 496 квадратних кілометрів у січні 2025 року; близько 313 квадратних кілометрів у лютому 2025 року; 601 квадратний кілометр у березні 2025 року; 217 квадратних кілометрів у квітні 2025 року. Згідно зі звітами Генерального штабу України, російські війська втратили до 48 060 осіб у січні 2025 року, 35 300 — у лютому 2025 року, 40 670 — у березні 2025 року та 36 570 — у квітні 2025 року.

Російські наступи значно зросли у березні 2025 року через ліквідацію українського виступу в Курській області, що збіглося з тимчасовим припиненням обміну розвідувальними даними США з Україною, хоча російські наступи в середньому зменшилися між січнем, лютим та квітнем 2025 року.

Також аналітики додають, що російські успіхи сповільнилися, оскільки війська протягом останніх чотирьох місяців зіткнулися з краще захищеними українськими позиціями у великих містах, таких як Куп'янськ, Часів Яр, Торецьк, Покровськ та навколо них.

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Російські війська зараз зазнають більше втрат на квадратний кілометр, ніж восени 2024 року. За оцінками експертів, війська рф здобули 2 949 квадратних кілометрів ціною 174 935 загиблих та поранених у період з вересня по грудень 2024 року.

Рівень втрат ворога постійно зростав протягом вересня, жовтня, листопада та грудня 2024 року та досяг найбільших показників — близько 49 135 осіб за місяць — у грудні 2024 року.

Однак щомісячні темпи просування росіян зупинилися на рівні 839 квадратних кілометрів у листопаді 2024 року та почали сповільнюватися у грудні 2024 року до приблизно 593 квадратних кілометрів і продовжували сповільнюватися у 2025 році.

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Тому, констатують в Інституті вивчення війни, російське військове командування, схоже, не зважає на такі темпи втрат особового складу, попри значне зниження темпів територіальних здобутків.

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