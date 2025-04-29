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Україна

Експерт назвав місто, навколо якого невдовзі розпочнуться важкі бої

19:44 29 квітня 2025
Костянтинівка

рф зазнає колосальних втрат, однак вони не зупиняють окупаційну армію. Ворог має наразі людський ресурс і він постійно поповнюється, розповів військовий оглядач Денис Попович.

«Зустрічні бої відбуваються скрізь, — зазначив він. — Ворог намагається наступати, але ці дії носять тактичний характер, хоча окупанти кидають великі сили для того, щоб досягати успіху. Росіянам вдається просуватися, але це невеликі просування. Зараз у них є завдання досягнути адміністративних кордонів з Дніпропетровщиною, щоб заявити про цей успіх».

Найбільш відчутні просування в окупантів, додав оглядач, на Торецькому напрямку.

«Вони теж неглибокі, але відчутні. Там росіяни просуваються в бік Костянтинівки, тому очевидно, що саме біля Костянтинівки найближчим часом можуть розгортатися основні події», — прогнозує експерт.

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