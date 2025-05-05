Будете отримувати більше: що потрібно зробити пенсіонерам для підвищення пенсії

Частині українських сімей виплатять по 41 тисячі гривень. Але ця виплата торкнеться лише частини людей на заслуженому відпочинку.



Водночас більша кількість пенсіонерів може збільшити суму пенсійних виплат за допомогою переоформлення пенсій, пише профільне видання.



Зокрема, пенсіонери можуть перейти на пенсію чоловіка або дружини, якщо це вигідно. Але зазвичай це робиться у разі смерті одного з подружжя.

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Як відомо, законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачена можливість переходу з пенсії за віком на пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Це можна зробити, якщо подружжя мешкало разом на момент смерті одного з них.

Розмір пенсії у зв’язку зі втратою годувальника становить 50% пенсії за віком померлого годувальника.

Тому варто порахувати, чи вигідно перейти на інший вид пенсії. Також варто додати, що пенсіонери при цьому можуть отримувати спеціальні компенсаційні доплати при досягненні певного віку:

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- при досягненні 70 років — 300 гривень;

- при досягненні 75 років — 456 гривень;

- при досягненні 80 років — 579 гривень.



Для переоформлення пенсії за віком на пенсію у зв’язку з втратою годувальника потрібно звернутися з відповідною заявою та необхідними документами до Пенсійного фонду України.

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Також нагадаємо, що частині пенсіонерів виплатять у травні надбавку до пенсії.

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