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Мріяла повернутися: будинок беквокалістки популярного гурту, зруйновано

20:16 5 травня 2025
Беквокалістка гурту «Циферблат» Христина Старікова

Беквокалістка гурту «Циферблат», який вже проводить репетиції у Базелі, де пройде «Євробачення-2025», Христина Старикова розповіла про наслідки ворожого обстрілу по її рідному місту. Співачка з Мирнограда на Донеччині, який зазнав руйнувань від атак росіян. Будинок Христини було зруйновано. Болісними фото вона поділилася на своїй сторінці у соціальній мережі.

«Це справді дуже сумна новина, — сказала Христина, коментуючи наслідки. — Київ став для мене тимчасовим домом, містом на шляху до мрій і здобуття освіти за обраною професією, і я дуже хотіла та планувала повернутись додому. Я щиро вдячна за вашу підтримку та готовність допомогти. На щастя, усі мої рідні та близькі живі й здорові. Тому закликаю — краще спрямуймо нашу допомогу на підтримку наших захисників».

Відомо, що саме Христина, виконує найвищі вокальні партії у конкурсній пісні Bird of Pray гурту «Циферблат». Разом з музикантами вона зараз готується до виступу у першому півфіналі «Євробачення», 13 травня.

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Раніше «Циферблат» показав костюми, у яких буде виступати на «Євробаченні-2025».

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