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Шоу-бізнес

«Це шедевр!»: Ziferblat показали костюми, в яких виступатимуть на «Євробаченні»

14:49 4 травня 2025
Гурт Ziferblat. Фото прес-служби гурту

Учасники гурту Ziferblat, який виборов право представляти Україну на Євробаченні-2025 продемонстрували сценічні костюми, які для них створив український модельєр Іван Фролов.

Відповідні кадри співуча трійця — Даниїл та Валентин Лещинські й Федір Ходаков — виклали на офіційну сторінку конкурсу в соцмережі.

 

В коментарях до відео фани висловили бурхливі емоції.

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"Це шедевр! Україна ніколи не розчаровує. Інтелігентна, справжня музика, мистецтво. Одна з найкращих пісень цього року!" "Неочікувано, але прикольно. Від України такого точно не було, впевнена, номер буде теж таким яскравим. Успіхів хлопці, тримаємо за вас кулачки", - пишуть глядачі.

Повідомляється, що гурт прибув у швейцарський Базель, де його зустріла українська делегація з прапорами та синьо-жовтими кульками. 

Також у Базелі Ziferblat провів першу репетицію, яку заборонено знімати. Втім, в соцмережах повідомили, що на сцені не було квіткового поля, як на Національному відборі. Замість нього на екрані показували рожеві та зелені графічні елементи, супроводжуючи дійство димом і феєрверками.

 

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Відзначимо також, що перед поїздкою до Базеля «Циферблат» провів низку традиційних для конкурсу вечірок, познайомившись з єврофанами Берліну та Мадриду.

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