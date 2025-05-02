41.21 / 41.84 46.86 / 47.60
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Зробимо все можливе»: гурт «Циферблат» та делегація від України вирушили на «Євробачення»

15:53 2 травня 2025
Група «Циферблат» їде на «Євробачення»

Представник України на «Євробаченні-2025» гурт «Циферблат» разом з делегацією від країни вирушив до Базеля (Швейцарія). Саме там 17 травня під час гранд-фіналу стане відомий переможець пісенного конкурсу. Нагадаємо, перший півфінал, де виступить «Циферблат», відбудеться вже 13 травня. Цьому передуватимуть репетиції та вечірки з учасниками.

Цього року свої пісні представлять 37 країн. Відомо, що організатори дещо змінили правила й обмежили доступ журналістам до учасників конкурсу. Тож, який саме вигляд матиме пісня Bird of Pray гурту «Циферблат» на сцені «Євробачення», поки залишається у секреті. Вже 3 травня на музикантів чекає перша репетиція на головній сцені конкурсу — St. Jakobshalle.

Перед посадкою у потяг до Будапешту музиканти гурту розповіли про свою підготовку до конкурсу та очікування від виступу.

— Ми маємо достойно виступити для того, щоб у нас були дві можливості потрапити на телеекрани світу з прапором України й нагадати, в якій ситуації знаходиться Україна, — сказав соліст гурту Даниїл Лещинський. — Ми зробимо все можливе, щоб посісти хороші місця, але головне для нас — зібрати донати на наш збір. Мета цього збору — розмінування України. Я б сказав, що це навіть першочергова місія.

РЕКЛАМА

За оцінками букмекерів, гурт «Циферблат» поки посідає тринадцяте місце. Перше місце впевнено утримують музиканти зі Швеції. Друге місце — за представником Австрії, а третє — Франції.

Нагадаємо, речницею «Євробачення» від України стала співачка Jerry Heil.

РЕКЛАМА

7

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Костянтинівка

Експерт назвав місто, навколо якого невдовзі розпочнуться важкі бої

Травень буде вдалим у фінансовому плані для багатьох знаків зодіаку, https://ua.freepik.com/

Фінансовий Таро-гороскоп на травень: кого скоро «завалить» грошима

Мартіна Саблікова та Нікола Здрагалова

Триразова олімпійська чемпіонка вже 12 років таємно живе з подругою по збірній (фото)

Максим Бахарєв

Чемпіону світу з карате, який повернувся з війни в Україні без рук і без ніг, знайшли посаду в росії (фото)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту