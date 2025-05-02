«Зробимо все можливе»: гурт «Циферблат» та делегація від України вирушили на «Євробачення»

Представник України на «Євробаченні-2025» гурт «Циферблат» разом з делегацією від країни вирушив до Базеля (Швейцарія). Саме там 17 травня під час гранд-фіналу стане відомий переможець пісенного конкурсу. Нагадаємо, перший півфінал, де виступить «Циферблат», відбудеться вже 13 травня. Цьому передуватимуть репетиції та вечірки з учасниками.

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Цього року свої пісні представлять 37 країн. Відомо, що організатори дещо змінили правила й обмежили доступ журналістам до учасників конкурсу. Тож, який саме вигляд матиме пісня Bird of Pray гурту «Циферблат» на сцені «Євробачення», поки залишається у секреті. Вже 3 травня на музикантів чекає перша репетиція на головній сцені конкурсу — St. Jakobshalle.

Перед посадкою у потяг до Будапешту музиканти гурту розповіли про свою підготовку до конкурсу та очікування від виступу.

— Ми маємо достойно виступити для того, щоб у нас були дві можливості потрапити на телеекрани світу з прапором України й нагадати, в якій ситуації знаходиться Україна, — сказав соліст гурту Даниїл Лещинський. — Ми зробимо все можливе, щоб посісти хороші місця, але головне для нас — зібрати донати на наш збір. Мета цього збору — розмінування України. Я б сказав, що це навіть першочергова місія.

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За оцінками букмекерів, гурт «Циферблат» поки посідає тринадцяте місце. Перше місце впевнено утримують музиканти зі Швеції. Друге місце — за представником Австрії, а третє — Франції.

Нагадаємо, речницею «Євробачення» від України стала співачка Jerry Heil.

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