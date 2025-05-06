Скорпіонам варто бути уважними до документів та переговорів, а Овнам виконати стару обіцянку: гороскоп на вівторок, 6 травня

Згідно з розкладом карт Таро, для деяких знаків зодіаку цей тиждень буде дуже вдалим, попри те, що Місяць знаходиться у сузір'ї Лева, а Меркурій змусить багатьох проявити такт та дипломатію.

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А що обіцяє вівторок, 6 травня, представникам зодіакального кола розповідає гороскоп, складений професійними астрологами.

Овен

У Овнів з'явиться привід згадати про стару обіцянку, яку давно час виконати. Хтось з оточення може дати несподівану, але цінну пораду. В особистому плані з'явиться шанс на романтичну увагу, особливо якщо ви відкриті й не скуті рамками.

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Телець

Тельці будуть у центрі уваги — колеги та близькі звертатимуться за їхньою думкою. Головне — не нав'язувати свою думку. Можливі добрі фінансові новини. Нові знайомства обіцяють бути перспективними, якщо ви відкриті до діалогу.

Близнюки

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День буде сповнений спілкування. Можливі несподівані зустрічі, зокрема з людьми з минулого. Доведеться вирішувати чужі проблеми. Вдалий час, щоб переглянути свої цілі на травень та трохи підкоригувати плани.

Рак

Ракам важливо зберігати внутрішню рівновагу. Хтось може спробувати вивести вас із себе або маніпулювати емоціями. Постарайтеся не залучатися до чужої драми. Можливо, з'явиться фінансове питання, яке потребує уваги. Уникайте імпульсних витрат.

Лев

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Леви будуть у центрі уваги, навіть якщо цього не планували. Можливі важливі розмови, особливо у роботі. Не бійтеся говорити про свої бажання, але робіть це з повагою до інших. День вдалий для творчості, презентацій, початку нових проєктів.

Діва

Дівам краще зайнятися рутиною — вона допоможе відновити контроль над ситуацією. На роботі можливі дрібні непорозуміння. Хороший день, щоб подбати про здоров'я. Можливі новини, що змінять плани. Головне — не втрачати гнучкості.

Терези

День зручний для відновлення балансу у стосунках. Можливі яскраві соціальні події, несподівані пропозиції чи запрошення. Гарний час для обговорення спільних проєктів чи поїздок. Можливі несподівані витрати, але вони виявляться корисними.

Скорпіон

Скорпіонам слід бути уважними до документів та переговорів. Можливо, варто відмовитись від чогось, щоб звільнити місце для більшого. В особистій сфері — день одкровень. Головне пам'ятати, що ваша сила не в контролі, а в умінні відчувати.



Стрілець

День вдалий для розширення горизонтів. Не виключені пропозиції, пов'язані із майбутнім зростанням. Проте важливо зберігати реалістичний погляд на речі. Головне — не розпорошуватися і зберігати фокус на головному.

Козоріг

День може вимагати максимальної концентрації. У роботі є шанс просунутися уперед, але без жертв не обійдеться. Постарайтеся не тиснути на оточення. Фінансові питання вимагатимуть уваги та точності.

Водолій

Водоліям надійдуть пропозиції, від яких важко відмовитися, але краще все обміркувати двічі. Важлива чесність. День може принести осяяння чи нове розуміння старої ситуації. Не виключені спонтанні зізнання чи романтичні моменти.

Риби

Від Риб день вимагатиме уваги до деталей. Хтось із колег чи знайомих попросить допомоги — не відмовляйте, це зміцнить стосунки. Можливі новини, пов'язані із роботою. Важливо не перевтомлюватись. Емоційний фон може бути нестійкий, але ви впораєтеся, якщо не заглушатимете почуття.

А про те, кому пощастить на тижні з 5 по 11 травня, читайте у фінансовому гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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