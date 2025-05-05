Штрафи збільшать у десятки разів: за що будуть жорстко карати українців

В Україні постійно зростають як кількість штрафів, так і їх суми. І вже йдеться не лише про штрафи для водіїв чи гравців на криптовалютному ринку, але й про дуже велику кількість українців.

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Так, нещодавно стало відомо, що Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України готує новий «пакет штрафів» чи санкцій, які можуть сильно вдарити по кишені порушників. Про це говориться у повідомленні на сайті відомства.

Новий закон передбачає суттєве підвищення штрафів за порушення у сфері управління відходами. Зміни стосуватимуться тринадцяти статей Кодексу України про адміністративні правопорушення — 52, 59, 59−1, 72, 73, 82, 82−1, 82−3, 82−4, 82−5, 82−6, 82−8, 91−3. Також планують додати три нові статті.

Стаття 82−9 стосуватиметься порушення порядку подання декларації про відходи або її неподання. Стаття 82−10 регулюватиме питання невжиття заходів для ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, а стаття 82−11 — бездіяльність щодо створення плану управління відходами.

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За неподання декларації передбачено штраф від 850 грн до 1700 грн для посадових осіб та громадян-підприємців. Такі ж санкції чекатимуть посадовців місцевих рад за ігнорування несанкціонованих звалищ. А за невжиття заходів щодо плану управління відходами штрафуватимуть підприємства, установи й організації у тих самих межах — від 850 грн до 1700 грн.

Підвищення штрафів пояснюють прагненням ефективніше контролювати сферу відходів і стимулювати дотримання правил. Адже, на жаль, сьогодні в Україні накопичення сміття залишається великою проблемою, що шкодить екології й здоров'ю громадян.

Раніше повідомлялося, що нардепи пропонують карати водіїв за шум на дорозі штрафом у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень.

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