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Суми штрафів постійно зростають: за що почали активно карати водіїв

15:45 1 травня 2025
Патрульні складають протокол. Фото facebook.com/patrolpolice.gov.ua/

У 2025 році в Україні не було запроваджено нових правил дорожнього руху чи змін у системі штрафів. Проте правоохоронці почали діяти більш жорстко і не стали «помічати» порушення, на які раніше «не звертали уваги».

Особливо це має стосується випадків перевищення швидкості, пише uamotors.

Згідно з діючим законодавством, за перевищення швидкості на 20−50 км/год передбачений штраф у розмірі 340 гривень. Якщо ж водій перевищить ліміт на понад 50 км/год, доведеться сплатити вже 1700 гривень — сума, яка вп’ятеро перевищує базовий штраф.

У випадках, коли порушення швидкісного режиму призводить до створення аварійної ситуації або ДТП, до основного стягнення додається ще 1445 гривень.

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При цьому правоохоронці наголошують: дотримання ПДР — не формальність, а ключ до безпеки на дорогах. Швидкість, уважність і відповідальність за кермом — критично важливі не лише для уникнення штрафів, а й для збереження життя і здоров’я всіх учасників руху.

Особливо уважними закликають бути водіїв у межах міст і сіл, де дозволена швидкість не перевищує 50 км/год. Адже навіть невелике перевищення може коштувати життя пішоходу чи велосипедисту.

Крім того, патрульні попереджають: у 2025 році кількість камер автоматичної фіксації порушень збільшується. Тож уникнути відповідальності буде дедалі важче.

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«Краще втратити кілька хвилин у дорозі, ніж усе життя вмить,» — нагадують у поліції, радячи водіям завжди контролювати швидкість, особливо в умовах поганої видимості, дощів, ожеледиці чи великого трафіку.

Також «ФАКТИ» писали про ініціативу депутатів щодо впровадження штрафів за шум на дорогах. Розмір такого покарання можуть встановити у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень.

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