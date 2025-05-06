Дрони ворога атакували Харків: на ранок 6 травня у місті майже 20 «прильотів» (фото, відео)

Напередодні увечорі та у ніч проти вівторка, 6 травня, російські дрони знов масовано атакували українські міста, насамперед, Харків та Одесу.

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В ДСНС зазначили, що ближче до ранку вівторка у Харкові влучання та падіння уламків зафіксовані у Шевченківському, Київському, Холодногірському та Індустріальному районах міста.

Рятувальники гасили пожежі на шести локаціях у Харкові. Фото ДСНС

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За попередніми даними, в місті постраждало 4 особи. Пожежі зафіксовані на шістьох локаціях.

Під час атаки "Шаахедів" в Харкові постраждали чотири людини. Фото ДСНС

Зокрема, в Шевченківському районі Харкова горіли дах та кімната приватного житлового будинку на площі 400 м кв. За іншою адресою горіла будівля ресторану на площі 700 м кв.

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"Шахеди" росіян атакували житлові будинки в Харкові. Фото зі сторінки О.Синєгубова

В Холодногірському районі пошкоджено фасад багатоквартирного будинку, горіли кіоск, будівля та 3 автомобілі на загальній площі 120 м кв. В Індустріальному районі горів автомобіль, пошкоджена виробнича будівля.

Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки. Фото зі сторінки О. Синєгубова

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А в Київському районі горіли магазини на території ринку «Барабашово».

Вогонь охопив площу у 500 м кв. Пошкоджено близько 90 та згоріло 20 торгівельних об’єктів.

У Харкові горів ринок "Барабашово". Фото ДСНС

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, обласний центр зазнав двадцять ударів «Шахедами» у чотирьох районах міста по восьми локаціях. Загалом ворожа атака тривала дві години.

Російські "Шахеди" атакували Харків дві години. Фото зі сторінки О.Синєгубова

А очільник ОВА Олег Синєгубов додав, що наразі відомо про чотирьох постраждалих. Зокрема, чоловіки 59 та 44 років зазнали гострої реакції на стрес.

Напередодні увечорі росіяни знов вдарили по Одесі та області.

В Одеському районі пошкоджена низка обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки. За інформацією керівника ОВА Олега Кіпера, в одному з будинків знайдено тіло загиблої людини.

Тим часом місцеві тг-канали стверджують, що трагедія сталася у Великодолинському на Одещині, де під час атаки дронів-камікадзе обірвалися високовольтні проводи. Це і стало причиною смерті перехожого.

Нагадаємо, що під час нещодавньої атаки росіян на столицю, в Києві пошкоджень зазнали приватні будинки, багатоповерхівка та ТЦ Dream Town.

Фото ДСНС

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