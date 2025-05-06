«У путіна ще є час для мегафінта прямо під своє свято побєдобєсія»: історик — про останній шанс для володаря кремля

Історик, публіцист та громадський діяч Сергій Громенко, який свого часу працював заступником начальника управління просвітницько-популяризаційної роботи Українського інституту національної пам’яті, вважає, що нинішній президент США Дональд Трамп подарував третій шанс російському президенту путіну вийти з війни, залишившися «при своїх» . Але навряд чи той ним скористається.

«У росії були два шанси вийти з нинішньої великої війни якщо не повною переможницею, то десь між позначками «перемога» і «часткова перемога» або «часткова перемога» і «нічия», — пише Сергій Громенко. — Перший — наприкінці весни 2022 року, другий — наприкінці осені того ж року.

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Але путін відомий тим, що з усіх варіантів завжди обирає найгірший. Тому замість вискочити з награбованим чужим та зберегти своє, він вирішив дотиснути жертву, незважаючи на свої втрати.

Третій (можливо останній) шанс залишитися «при своїх» йому зараз подарував Трамп. Вікно відчинилося 20 січня і зачиняється 9 травня. Теоретично, у путіна ще є час для мегафінта прямо під своє свято побєдобєсія.

Однак щось мені підказує, що путін ухвалив рішення накласти купу на пропозицію Трампа і піти на нове коло ескалації — до кінця осені 2025 року.

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Отже, якщо за кілька днів в присутності сюзерена — імператора Сі — не будуть сказані неочікувані слова про мир, це означатиме одне.

Що росія вирішила вести війну до кінця. Свого. Невідворотного".

Фото з Вікіпедії

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