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Трампу потрібно створювати враження, ніби він чинить тиск на росію, — аналітик

15:23 5 травня 2025
трамп

Дії президента Дональда Трампа цілком відповідають інтересам путіна, так вважає провідний міжнародний експерт з питань національних економік України, росії та країн колишнього СРСР Андерс Аслунд. На його думку, політика президента США була цілком очевидною.

«Він двічі голосував разом із росією, білоруссю та Північною Кореєю проти резолюцій, що засуджують російську агресію в Україні. Це серйозний і тривожний сигнал. Водночас понад 100 держав в обох випадках проголосували за засудження російської агресії. Чи подобається путіну НАТО? Ні — послабити. Чи підтримує він просування демократії за кордоном? Теж ні — згорнути. Трамп діє цілком передбачувано: він робить те, чого хоче путін», — робить висновок Аслунд.

Аслунд переконаний, що Дональду Трампу необхідно показувати, що він тисне на главу кремля, адже більшість американців підтримує Україну.

«Тому Трамп не може діяти без обмежень, потрібно створювати враження, ніби він намагається тиснути на росію. Він зробив кілька заяв на кшталт: „Це вже занадто, припини бомбардування, Владімір“. На цьому все і закінчилося», — резюмує експерт.

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Раніше «ФАКТИ» викладали думку аналітика Сергія Фурси, який сподівається, що до Трампа нарешті дійшло, що він виглядає не дуже, коли путін крутить його на кінці свого… телефону.

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