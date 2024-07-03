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Суспільство та люди

Дають 10 днів: стало відомо, як ухилянтам будуть обмежувати право керувати автомобілем

9:55 3 липня 2024
Водій

Після того, як спеціалісти намалювали жахливу картину нерадісного майбутнього, яке може настати для військовозобов'язаних чоловіків після 16 липня, вже мало хто сумнівається в тому, що за відмову обновити дані ТЦК дійсно зможе позбавляти чоловіків права на керування транспортним засобом.

А як саме це буде відбуватися, виданню «РБК-Україна» розповіли речник Полтавського обласного ТЦК СП майор Роман Істомін та речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

Істомін зазначив, що у разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення, начальник ТЦК надсилає такому громадянину у паперовій формі засобами поштового зв'язку рекомендованим листом вимогу про виконання обов'язків.

Якщо громадянин впродовж 10 днів з дня вручення вимоги добровільно не виконав зазначеного обов'язку, ТЦК та СП звертається до суду.

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«Стосовно тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації на строк до виконання або відкликання такої вимоги. Далі вже буде судове рішення», — сказав Істомін.

Лазуткін також підтвердив, що законі йдеться про тимчасове обмеження керування транспортним засобом.

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«У судовому порядку. Після оновлення даних обмеження скасовується», — резюмував він.

Варто нагадати, що наближення дедлайну оновлення даних в ТЦК стимулює українців до творчості, адже ми не були б від народження справжніми оптимістами, якби не віднеслись до «загрози мобілізації» з гумором. Ба наші люди навіть залучили відомого героя американського військового епосу Рембо.

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Нагадаємо, «ФАКТИ» писали про те, чи має право ТЦК забирати у військовозобов'язаних телефон під час перевірки.

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