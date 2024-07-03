Дають 10 днів: стало відомо, як ухилянтам будуть обмежувати право керувати автомобілем
Після того, як спеціалісти намалювали жахливу картину нерадісного майбутнього, яке може настати для військовозобов'язаних чоловіків після 16 липня, вже мало хто сумнівається в тому, що за відмову обновити дані ТЦК дійсно зможе позбавляти чоловіків права на керування транспортним засобом.
А як саме це буде відбуватися, виданню «РБК-Україна» розповіли речник Полтавського обласного ТЦК СП майор Роман Істомін та речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.
Істомін зазначив, що у разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення, начальник ТЦК надсилає такому громадянину у паперовій формі засобами поштового зв'язку рекомендованим листом вимогу про виконання обов'язків.
Якщо громадянин впродовж 10 днів з дня вручення вимоги добровільно не виконав зазначеного обов'язку, ТЦК та СП звертається до суду.
«Стосовно тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації на строк до виконання або відкликання такої вимоги. Далі вже буде судове рішення», — сказав Істомін.
Лазуткін також підтвердив, що законі йдеться про тимчасове обмеження керування транспортним засобом.
«У судовому порядку. Після оновлення даних обмеження скасовується», — резюмував він.
Варто нагадати, що наближення дедлайну оновлення даних в ТЦК стимулює українців до творчості, адже ми не були б від народження справжніми оптимістами, якби не віднеслись до «загрози мобілізації» з гумором. Ба наші люди навіть залучили відомого героя американського військового епосу Рембо.
Нагадаємо, «ФАКТИ» писали про те, чи має право ТЦК забирати у військовозобов'язаних телефон під час перевірки.201
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