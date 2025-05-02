Штрафи від ТЦК для українців за кордоном: за що можуть накласти, як сплатити та що буде, якщо не сплатити вчасно

Мобілізаційне законодавство передбачає, що військовозобов'язані, які отримали штраф від ТЦК та СП, мають змогу сплатити його з 50% знижкою онлайн. А для громадян, які вже проходять військову службу, але досі мають такий штраф, передбачено повне звільнення від його сплати.

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В Міноборони роз'яснювали, як це можна зробити через застосунок «Резерв+». Так, спочатку людина має подати заяву, визнаючи порушення мобілізаційного законодавства, отримати постанову про порушення у Резерв+ та сплатити штраф за реквізитами в застосунку з автоматичним підтвердженням виконання постанови.

Втім, є умова. Штраф в половинному розмірі можна сплатити лише протягом 20 днів після подання заяви про порушення.

Такі штрафи ТЦК та СП може накладати на військовозобов'язаних, які не повідомили про зміну місця проживання, не оновили дані про одруження або народження дитини, завершили навчання без повідомлення ТЦК тощо.

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Це стосується і українців, які наразі перебувають за кордоном. Про те, як можуть покарати порушніків, пише proukrainu.blesk.cz, зазначаючи, що виїзд за кордон також треба фіксувати.

Якщо ця умова не виконана, то виконавча служба відкриває провадження, банківські рахунки порушника в Україні блокуються, а кошти можуть списати примусово.

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Втім, для тих, хто перебуває за кордоном і не має активних рахунків в Україні, наразі прямих механізмів стягнення немає. Але проблеми можуть з'явитися під час повернення додому ще на кордоні — порушник може бути затриманий та доставлений до ТЦК.

Штрафні санкції можна оскаржити в суді, але варто враховувати наступні моменти. Так, якщо людина сплачує штраф добровільно, то вважається, що вона визнала свою провину, і оскарження в суді буде неможливим. А якщо ні, то позов до суду має бути поданим протягом 10 днів від моменту фактичного отримання постанови. При цьому судовий процес може тривати кілька місяців, а банківські рахунки на весь цей час заблокують.

Раніше юристи пояснювали, в якому випадку електронний документ в «Резерв+» не матиме юридичної сили.

Фото Pixabay

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