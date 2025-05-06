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Події

Із перших днів пішов боронити країну: війна забрала життя 54-річного захисника зі Львова

20:34 6 травня 2025
Богдан Кіс

3 травня Львів попрощався із Богданом Кісем. Він був одним із тих, хто віддав своє життя заради мирного неба в Україні. Воїну навіки 54 роки, повідомляє міська рада.

«Богдан — львів’янин. Здобув професійно-технічну освіту у Львові. Після завершення навчання проходив строкову військову службу в лавах морської піхоти. Спочатку працював у охоронній фірмі, а згодом — у банківській сфері. У вільний час захоплювався музикою та літературою, вивчав історію».

Після початку повномасштабного вторгнення окупантів Богдан Кіс став на захист держави у складі 150-ї окремої механізованої бригади, сьогодні — це 40-а окрема бригада берегової охорони 30-го корпусу ВМС Збройних Сил України.

«Захисник проходив військову службу на території Сумської, Донецької та Херсонської областей. За особисту відвагу та вірність військовій присязі був відзначений військовим командуванням». Воїн загинув 15 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання.

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Богдана Кіса поховали на Личаківському кладовищі.

Раніше «ФАКТИ» розповідали історію 23-річного воїна Владислава Терентяка, який загинув під Бахмутом.

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