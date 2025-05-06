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Шоу-бізнес

«Це сильно!»: популярний музикант увійшов до Книги рекордів України (фото, відео)

16:58 6 травня 2025
Український репер ХАС (Назар Хассан)

Український репер ХАС (Назар Хассан), який створив несподіваний дует, встановив національний рекорд. Він увійшов до Книги рекордів України з музичним кліпом Be First за участю найбільшої кількості українських та світових рекордсменів. За словами музиканта, він створив відео на підтримку вражаючих досягнень українців. Рекорд було офіційно зареєстровано одразу після завершення зйомок кліпу. Його режисером став Володимир Ткаченко.

Рекорд було офіційно зареєстровано одразу після завершення зйомок кліпу

У кліпі знялися перший у світі скайдайвер Олександр Марушко, який пив каву на повітряній кулі, альпіністка Тетяна Яловчак, яка підкорила всі 7 вершин світу, стронгмен Дмитро Грунський, який встановив 9 світових рекордів, рекордсменка України з боксу Тетяна Коб та перша українка, яка об’їхала навколо світу на байку, Анна Гречишкіна.

Стронгмен Дмитро Грунський

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Рекордсменка України з боксу Тетяна Коб

— Суть моєї музики — не в швидкості, а в змісті та посилі, — презентував свою роботу ХАС. - Я не побив чийсь рекорд — я створив новий. І це відчуття — неймовірне. Цей трек присвячується всім українцям, які ведуть Україну до перемоги. Всім тим, хто піднімає Україну на вершини світових рекордів.

Альпіністка Тетяна Яловчак

«Мені подобається, як ХАС доносить до людей свої думки, свої роздуми, свої переживання, свої емоції, — коментували роботу музиканта у мережі. - Це сильно!»

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«Дякую за Вашу творчість, за глибину текстів, за круті пісні, — написали під відео. — Це те, що дає розуміння, хто ми є і як багато супердостойних людей має наша країна. Ви даруєте відчуття, яке зараз надважливо нам всім усвідомлювати. Наснаги Вам, Ваші пісні надихають і не дозволяють втратити віру у краще».

Раніше «ФАКТИ» писали, що, російська ракета зруйнувала будинок відомої вокалістки.

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