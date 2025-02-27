Вогонь: мережа відреагувала на несподіваний дует популярної співачки
Відома співачка Марія Бурмака та репер ХАС випустили оновлену версію легендарної пісні «Пробач», яка була написана біля двадцяти років тому. За словами Марії, для неї це спроба відкрити пісню в новому звучанні та створити несподівану колаборацію.
«Це, мабуть, найцікавіша співпраця за всю мою творчість, тому що Марічка Бурмака — артистка, яку я бачив по телевізору і чув її пісні по радіо задовго до того, як познайомився з нею, — зізнався, презентуючи роботу ХАС. — Я приходив зі школи чи з універу і дивився із захопленням її кліпи. І я, чесно кажучи, був приголомшений, коли дізнався, що Марія хоче заспівати зі мною дуетом. Я зрозумів, що це чудова можливість здійснити мою студентську мрію… Я намагався показати чоловічу сторону вічного конфлікту, що відчуває чоловік, коли жінка каже, що хоче бути вільною».
Ідея кліпу на оновлену версію належить ХАСу. Музикант показав власну історію 15-літньої давності. Головною локацією зйомок відео став старий закинутий ДК, де вже давно не відбуваються концерти.
Бурмака зізналася, що не була знайома з ХАСом, але памʼятала, як її рідний брат пропонував записати дует з репером. Нагадаємо, брат Марії Святослав воював, був поранений на фронті, довго лікувався, але його серце не витримало.
«І от так і сталося, — розказала Марія. — Пазли склалися і одна з найвідоміших моїх пісень, яка була створена близько 20 років тому, в поєднанні з куплетами, які написав ХАС, отримала нове життя».
Шанувальники музикантів у мережі відреагували на новий дует.
«Це приклад гідного українського дуету, — написали під відео. — Приємно слухати. Побільше таких робіт».
«Як завжди, вогонь, — були під враженням. — Пані Марії повага за те, що популяризувала українську пісню, ще коли Хас був зовсім малим».
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