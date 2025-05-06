40.17 / 40.77 45.71 / 46.39
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Експортери, причетні до зернових схем, відшкодували до бюджету 1,3 млрд грн, — керівник детективів БЕБ Ткачук

14:11 6 травня 2025
Олександр Ткачук, керівник детективів БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки України забезпечили відшкодування ризиковими експортерами 1,3 млрд грн завданих бюджету збитків. Переважна більшість з них вивозили аграрну продукцію, зокрема зерно. Про це повідомив голова Головного підрозділу детективів БЕБ Олександр Ткачук під час зустрічі з народним депутатом України Володимиром Цабалем. Останнього нещодавно було обрано заступником голови тимчасової слідчої комісії з розслідування можливих порушень законодавства, пов’язаних із неповерненням валютної виручки в Україну.

Під час заходу учасники обговорили подальшу співпрацю між бюро та новоствореною ТСК Верховної Ради України, а також тенденції, які спостерігають фахівці БЕБ після запровадження «режиму експортного забезпечення». За даними аналітиків бюро, наразі кількість ризикових експортерів зменшилася. В першу чергу це пов'язано з тим, що віднедавна експорт можуть здійснювати винятково суб'єкти, зареєстровані платниками ПДВ, а всі ланцюги постачання перевіряються до вивезення продукції з території України, вважають в БЕБ.

Керівник детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук зауважив, що впродовж минулого року в рамках кримінальних проваджень детективи територіальних підрозділів та центрального апарату БЕБ забезпечили відшкодування до бюджету ризиковими експортерами 1,3 млрд грн збитків.

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив що робота Бюро економічної безпеки в останні два роки викликає набагато менше претензій, а в самого бюро є певні здобутки за кількома напрямами.

РЕКЛАМА

Раніше керівник Головного підрозділу детективів БЕБ Олександр Ткачук заявив про створення контакт-центру для правовласників. За його словами, це зменшить обіг контрафакту.

На фото у заголовку: Олександр Ткачук, керівник детективів БЕБ

РЕКЛАМА

22

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

дрон Ланцет

Незручно вийшло: у росії на заводах з виготовлення «Ланцетів» і «Іскандерів» виявили обладнання з Південної Кореї

Малосольні огірки. Фото&nbsp;— скрін відео

Малосольні огірки за 10 хвилин: секрети шеф-кухаря зі стажем

Ганеша

Так каже Ганеша: що обіцяє Східний гороскоп на тиждень з 5 по 11 травня

Таро-гороскоп, фото з відкритих джерел

Левам — «Король Пентаклів», Овнам — «Туз Жезлів», а Тельцям — «Ієрофант»: Таро-прогноз та поради карт на 6 травня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту