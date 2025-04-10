БЕБ проти ФОП-мереж: «сірі» інтернет-провайдери можуть стати фігурантами кримінального провадження

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) розпочало відпрацювання однієї з найтемніших зон українського бізнесу — «сірого» ринку фіксованого Інтернету. Як стало відомо з достовірних джерел, на основі результатів аналітичної роботи детективи БЕБ розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

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«Наразі детективи БЕБ за результатами аналітичного дослідження аналітиків Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо „сірого“ ринку послуг фіксованого доступу до мережі Інтернет», — уточнило поінформоване джерело.

Мова йде про системні податкові схеми, побудовані на масовому використанні фізичних осіб — підприємців (ФОПів), які фактично є частиною мереж великого оператора, але формально працюють самостійно за спрощеною системою оподаткування. Такий підхід дозволяє компаніям суттєво штучно занижувати свої податкові зобов’язання перед бюджетами, уникаючи сплати ПДВ, податку на прибуток та інших обов’язкових платежів.

«У процесі здійснення аналітичної діяльності БЕБ щодо „сірого“ ринку послуг фіксованого доступу до мережі Інтернет триває відпрацювання схем ухилення від сплати податків, що полягають в штучному розподілі ведення бізнесу юридичної особи через інших суб’єктів господарювання», — додало джерело в правоохоронному органі.

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Ринок інтернет-послуг роками залишався у «тіні»: за даними Growford Institute, частка ФОПів та малих ТОВів на спрощеній системі у доходах сегмента фіксованого Інтернету зросла з 35,6% у 2019 році до 47,2% у 2023-му. Водночас лише 20% таких ФОПів вкладали кошти в інфраструктуру. Решта працювали на чужих мережах, обмежуючись мінімальними витратами та отримуючи максимумом прибутку.

За оцінками фіскальних органів, щорічні втрати бюджету від схем дроблення в цьому секторі сягають 3 млрд грн. У разі хоча б часткової легалізації ринку до держбюджету можна було б залучити додаткові 1,6 млрд грн на рік.

Розслідування БЕБ стало логічним продовженням кампанії з викриття схем дроблення бізнесу, яку ініціювали податкова служба та податковий комітет Верховної Ради.

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Найгучнішим кейсом 2024 року стало викриття «сірої» моделі роботи у двох великих мережах продажу техніки Apple, які через сотні ФОПів ухилились від сплати ПДВ на понад 286 млн грн. Після перевірок ці мережі були змушені перейти на загальну систему оподаткування, що спричинило десятикратне зростання виторгів — і, відповідно, податкових надходжень.

Cвоєю чергою 9 квітня 2025 року БЕБ на Закарпатті викрило в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах компанію, до якої входять три відомі регіональні мережі продуктових магазинів. Слідством встановлено, що для зменшення податкового навантаження компанія використовувала так звану схему «дроблення бізнесу». Зокрема, вона реалізувала у магазинах мережі на 288 млн грн товарів від імені понад 50 ФОПів.

Подібна тактика нині застосовується і до телеком-ринку. Як повідомляє РБК, до переліку найбільших інтернет-провайдерів, які працюють у форматі розгалужених ФОП-мереж, входять бренди «Тріолан», «Еверест», «Ланет», «Макснет», McLaut та інші. Частина з них та інші, кого зафіксували аналітики Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ, уже фігурують у внутрішніх аналітичних матеріалах ДПС, пише РБК.

У БЕБ розраховують, що глибоке вивчення фінансових зв’язків між провайдерами і формально незалежними ФОПами дозволить виявити масштабні організовані схеми ухилення від податків, а можливо, й спроби легалізації коштів через «тіньові» каси. У полі зору — як самі провайдери, так і псевдонадавачі послуг, зареєстровані під непрофільними КВЕДами.

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Наразі БЕБ активно працює з метою усунення схем «дроблення бізнесу» великими бізнесами в різноманітних галузях. Очевидно, й на ринку фіксованого Інтернету розпочався етап «очищення» з цією метою.

Раніше повідомлялося про те, що у БЕБ ініціювали спецрозслідування проти співвласниці IBOX банку, яку оголошено у розшук.

Фото: radiosvoboda

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