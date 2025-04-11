Ткачук заявив про створення контакт-центру для правовласників: керівник детективів БЕБ вважає, що це зменшить обіг контрафакту

У Бюро економічної безпеки України, яке розпочало боротьбу проти «сірого» ринку фіксованого Інтернету, презентували контакт-центр для правовласників та експертів з питань захисту інтелектуальної власності. Він працюватиме на базі відділу, що безпосередньо займається протидією контрафакту. Про це повідомив керівник Головного підрозділу детективів БЕБ Олександр Ткачук під час форуму «Кримінально-правовий захист інтелектуальної власності в умовах війни».

ВІДЕО ДНЯ

За словами Ткачука, правовласники зможуть акредитуватися в центрі онлайн, пройти верифікацію та надалі в робочому порядку взаємодіяти з фахівцями Бюро.

«Цей крок в комплексі з іншими заходами має підвищити не лише рівень комунікації, а й покращити якість моніторингу та відповідно оперативного реагування на факти нелегального обігу контрафактних товарів», — зазначив керівник детективів БЕБ.

Крім того, під час заходу Олександр Ткачук поінформував присутніх про результати роботи Бюро економічної безпеки України у сфері захисту прав інтелектуальної власності.

РЕКЛАМА

«На сьогодні детективи концентрують найбільшу увагу на викритті підпільних виробництв та мереж продажу контрафактних товарів. Задокументовано та припинено діяльність 16 масштабних виробництв контрафактної продукції відомих світових брендів на території Київської, Закарпатської, Одеської, Миколаївської, Чернівецької та Кіровоградської областей. 55 кримінальних проваджень відносно понад 95 осіб скеровано до суду. Лише з початку цього року 17 особам повідомлено про підозру. А загальна орієнтовна вартість вилученої контрафактної продукції становить: понад 480 млн грн», — повідомив Ткачук.

На думку фахівців Бюро, основними джерелами надходження контрафакту на ринок України є саме підпільні цехи, а також переміщені через митний кордон України контрабандні товари з Китаю й Туреччини. Таку продукцію розповсюджують переважно за допомогою гуртових ринків та online торгівлі. Це інтернет-магазини, маркет-плейси, сторінки в соціальних мережах, переважно Instagram.

Покращити ситуацію дозволить якісна співпраця не лише з законодавцями та державними органами, а й з УКРНОІВІ та правовласниками. Саме тому у БЕБ пропонують останнім долучитися до контакт-центру з питань захисту інтелектуальної власності, створити робочу групу за участю УКРНОІВІ та представників бізнес-асоціацій для подальшого напрацювання спільних законодавчих ініціатив до нормативно-правових актів, що регламентують питання захисту інтелектуальної власності. Ці допоможе оперативно реагувати на факти нелегального обігу контрафактних товарів.

РЕКЛАМА

Також учасники Форуму розглянули законодавчі ініціативи, які презентували у Бюро. Зокрема це посилення відповідальності за статтею 229 Кримінального кодексу України, встановлення кримінальної відповідальності за розповсюдження товарів чи послуг, які порушують право інтелектуальної власності, а також запровадження відповідальності для юридичних осіб. Напрацювання цих норм дозволить узгодити українське законодавство з законодавством ЄС, що є однією з вимог вступу України до Європейського Союзу.

Пропозиції фахівців Бюро підтримали всі учасники форуму, відзначивши позитивну динаміку щодо захисту інтелектуальної власності.

«Ми бачимо прогрес по захисту інтелектуальної власності з боку БЕБ, бачимо оперативний обмін інформацією і всіляко готові підтримати ініціативи Бюро», — заявив заступник Генерального директора «Філіп Морріс Україна» Михайло Поляков.

Захід відбувся за участі представників Бюро економічної безпеки, Офісу Генерального прокурора, Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій, Асоціації правників України, Асоціації DIIA City Union, Асоціації дистриб’юторів України, Асоціації «Укрводка», Федерації роботодавців України, Американської торгівельної палати в Україні, Європейської бізнес асоціації, Українського альянсу по боротьбі з підробками та піратством, а також представники відомих правовласників.

РЕКЛАМА

Ранше БЕБ офіційно оприлюднило прізвища підозрюваних у справі «Айбокс Банку».

27

Читайте нас у Facebook