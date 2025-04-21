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Спорт

Легендарний воротар-рекордсмен помер у лікарні після нещасного випадку (фото)

9:55 21 квітня 2025
Уго Гатті

Знаменитий ексворотар «Рівер Плейт», «Бока Хуніорс» і збірної Аргентини, якого в 1982 році визнали найкращим футболістом країни Уго Гатті, помер на 81-му році життя в одній з лікарень Буенос-Айреса, повідомляє The Sun. Раніше не стало уславленого голкіпера, який відбив чотири пенальті від «Барселони» у фіналі Кубка чемпіонів.

Колишній воротар Гатті отримав травму стегна після невдалого падіння під час вигулу собаки. Пізніше стан воротаря погіршився через запалення легень.

Протягом 26 сезонів він захищав ворота «Атланти» з Буенос-Айреса, «Рівер Плейт», «Хімнасії та Есгріму», «Уніона Санта-Фе» та «Бока Хуніорс», ставши з 765 матчами рекордсменом за кількістю поєдинків у чемпіонаті Аргентини.

Дворазовий володар Кубка Лібертадорес та тріумфатор Міжконтинентального кубка Уго Гатті одним із перших у світовому футболі почав грати у рукавичках та вибігати за межі штрафного майданчика.

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У складі збірної Аргентини голкіпер провів 18 матчів (він зокрема був резервним воротарем на ЧС-1966 в Англії).

Після завершення кар'єри триразовий чемпіон Аргентини Уго Гатті працював футбольним експертом на телебаченні. Разом з дружиною Начою Нодар, яка померла менше року тому, він виховав двох синів (один із них — Лукас — став футболістом і грав на позиції півзахисника за «Архентінос Хуніорс», «Данді» та «Бадахос»).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер ексворотар збірної Бразилії, який грав на чемпіонаті світу без рукавичок через криві пальці.

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