Це завжди керувало мною: Сальма Гаєк назвала пріоритет свого життя

58-річна культова акторка розповіла, що немає нічого приємнішого, ніж спостерігати за тим, як твої діти ростуть і стають незалежними. Вона є матір'ю 18-річної доньки Валентини, яку народила від свого чоловіка Франсуа-Анрі Піно, а також мачухою трьох дітей свого партнера, Франсуа, Матильди та Огюстена, пише geo.tv.

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Сальма Гаєк заявила, що спостереження за тим, як усі вони вступають у доросле життя, мало великий вплив на її кар'єру, оскільки вона відмовилася від багатьох ролей, щоб бути справжньою матір'ю, зробивши свою сім'ю пріоритетом.

В інтерв'ю італійському виданню IO Donna вона сказала: «Усі мої діти, не лише Валентина, тепер усі незалежні, і я цьому рада. Я вклала в це багато часу. Моя сім'я завжди була пріоритетом. Це видно по моїй кар'єрі, за останні 18 років я вибирала лише ролі, зняті переважно влітку та в Європі. Мені не довелося нічим жертвувати, а лише краще організовуватися. Я усвідомлюю, що ще так багато потрібно зробити. Впевнена у тому, що кожна історія, яку я розповідаю, кожен проєкт, який я реалізую, може змінити життя когось іншого. Мені нецікаво розповідати, що я роблю для інших, мені цікаво просто це робити. Змінам не потрібна реклама, їм потрібні дії. Це завжди керувало мною в житті».

Пояснюючи, як вона зараз працює, зірка серіалу «Дорослі» розповіла виданню: «Я працюю вдень і вночі. Вдень я даю інтерв'ю, проводжу зйомки або маю різні зустрічі з фондами, з якими співпрацюю; вночі я замкнена в офісі зі своєю продюсерською компанією, бо на іншому боці океану день».

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