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«Поверни це мені, Ісусе»: Сальма Гаєк поділилася найбільшим бажанням у 58 років

21:31 19 березня 2025
Сальма Гаєк. Скрин відео https://www.instagram.com/salmahayek

Мексиканська актриса Сальма Гаєк, яка зробила комплімент Шакірі, приголомшила всіх своєю останньою фотосесією. Вона просто «розірвала» Інтернет у чорному мереживному комбінезоні, позуючи з піднятою вгору ногою. Завжди чуттєва жінка привела увагу шанувальників, зробивши заяву про свої фітнес-програми, пише The News.

Вона сказала, що займається лише «чотири рази на рік» й розповіла про свою гнучкість і здатність самостійно виконувати трюки.

Раніше Сальма навіть стверджувала, що любить своє тіло, «задоволена своїми формами» і нікому не заздрить. Проте Гаєк тепер чесно розповіла, що, незважаючи на свою природну гнучкість і чудову статуру, вона жадає свого 25-річного тіла.

«О, будь ласка, Господи Ісусе, поверни це мені. Я перепрошую», — пожартувала Гаєк.

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Раніше Сальма Гаєк і Пенелопа Крус згадали про небезпечну аварійну ситуацію у літаку.

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