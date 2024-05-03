«Думали, що помремо»: Сальма Гаєк і Пенелопа Крус згадали про аварійну ситуацію в літаку

57-річна Сальма та 50-річна Пенелопа за два десятиліття дружби пережили чимало різних ситуацій. Пенелопа взяла у подруги інтерв'ю для останнього випуску Vogue Arabia, в якому вони згадали, як ледь не загинули в літаку.

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«Одного разу ми з тобою потрапили в неприємну ситуацію в літаку… Що ти зрозуміла з тієї аварійної посадки, яку ми пережили?» — запитала актриса у подруги, і Сальма Гаєк пригадала зворушливі моменти, які вони розділили разом, пише Hello!

«Ти завжди боялася літати і завжди давала мені інструкції, що робити, якщо ти загинеш в авіакатастрофі! Того дня ми були разом у літаку, але сталася аварія, і літак був змушений приземлитися у глушині Мексики. Я знала, що це станеться, тому що побачила, як стюардеса виходить з кабіни і хапає кисень», — згадувала Сальма, а потім поділилася, як намагалася заспокоїти Пенелопу.

«Отже, я взяла тебе за руки і сказала, що з нами все буде добре. З літаком щось не так, але мені потрібно, щоб ти заспокоїлася. І я так пишалася тобою, бо бачила, як ти намагаєшся заспокоїтися. Про це можна було б зняти цілий фільм! Ти сказала: «Я думала, що ми помремо. Але ми помремо разом. І з нами все буде добре».

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Вони вперше зустрілися, коли Пенелопа Крус переїхала до Голлівуду, щоб розпочати свою кар'єру, а Сальма одразу ж простягнула їй руку дружби, зустрівши в аеропорту та прийнявши у себе вдома.

«І це було більше 20 років міцної дружби. Ми миттєво порозумілися. Було таке відчуття, ніби ми знаємо одна одну все життя», — з любов'ю додала Пенелопа.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що незважаючи на «досить поважний» вік, голлівудська актриса Сальма Гаєк не боїться публікувати знімки, зроблені на пляжі в день відкриття бікіні-сезону, а також в день його завершення.

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