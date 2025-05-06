40.17 / 40.77 45.71 / 46.39
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Додому в результаті обміну повернулося понад 200 українських полонених (фото, відео)

15:59 6 травня 2025
Україна повернула понад 200 українських полонених

Відбувся обмін полоненими між Україною та росією. Додому повернулись 205 українських військових. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Як повідомили у Кординаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, визволені Захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Київській областях, а також Захисники з гарнізону Маріуполя.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

«Наші — вільні. Наші — вдома. Сьогодні Україна повернула 205 воїнів. Молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту. Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиним завданням: знущання і знищення людяності. Ми повернули їх. І я дякую всім, хто працював над цим обміном. Дякую партнерам, передусім Обʼєднаним Арабським Еміратам, за посередництво й допомогу. Дякую тим, хто небайдужий і продовжує говорити про українців у полоні. Щодня ми боремося за наших людей. Обовʼязково зробимо все, щоб повернути кожного й кожну», — написав президент.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», 19 квітня відбувся великий обмін полоненими між Україною та росією. Тоді з російського полону повернулися 277 українських захисників. До своїх родин повернулися воїни Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники.

53

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

дрон Ланцет

Незручно вийшло: у росії на заводах з виготовлення «Ланцетів» і «Іскандерів» виявили обладнання з Південної Кореї

Ганеша

Так каже Ганеша: що обіцяє Східний гороскоп на тиждень з 5 по 11 травня

Таро-гороскоп, фото з відкритих джерел

Левам — «Король Пентаклів», Овнам — «Туз Жезлів», а Тельцям — «Ієрофант»: Таро-прогноз та поради карт на 6 травня

Рецепт крем-супу зі шпинатом. Фото Pixabay

Вершковий крем-суп із шпинату: весняний смак знаменитої фінської страви

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту