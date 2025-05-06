Додому в результаті обміну повернулося понад 200 українських полонених (фото, відео)

Відбувся обмін полоненими між Україною та росією. Додому повернулись 205 українських військових. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Як повідомили у Кординаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, визволені Захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Київській областях, а також Захисники з гарнізону Маріуполя.

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«Наші — вільні. Наші — вдома. Сьогодні Україна повернула 205 воїнів. Молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту. Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиним завданням: знущання і знищення людяності. Ми повернули їх. І я дякую всім, хто працював над цим обміном. Дякую партнерам, передусім Обʼєднаним Арабським Еміратам, за посередництво й допомогу. Дякую тим, хто небайдужий і продовжує говорити про українців у полоні. Щодня ми боремося за наших людей. Обовʼязково зробимо все, щоб повернути кожного й кожну», — написав президент.

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Як писали «ФАКТИ», 19 квітня відбувся великий обмін полоненими між Україною та росією. Тоді з російського полону повернулися 277 українських захисників. До своїх родин повернулися воїни Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники.

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